Москалькова предложила ускорить подготовку законопроекта об алиментах
19:28 28.01.2026
Москалькова предложила ускорить подготовку законопроекта об алиментах
Москалькова предложила ускорить подготовку законопроекта об алиментах - РИА Новости, 28.01.2026
Москалькова предложила ускорить подготовку законопроекта об алиментах
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает Минюсту России ускорить подготовку законопроекта, согласно которому школьники старше 18... РИА Новости, 28.01.2026
общество, кем стать
Общество, Кем стать
Москалькова предложила ускорить подготовку законопроекта об алиментах

Москалькова предложила ускорить подготовку законопроекта об алиментах школьникам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает Минюсту России ускорить подготовку законопроекта, согласно которому школьники старше 18 лет будут иметь право на получение алиментов.
Москалькова в среду на пленарном заседании Госдумы представила доклад о своей деятельности за 2025 год. Омбудсмен в докладе выступила с рекомендациями и предложениями к органам власти.
"Действующим законодательством не предусмотрено право на алименты молодым людям старше 18 лет, даже если они еще проходят обучение в школе и не могут себя финансово обеспечивать. Предлагаем Минюсту России ускорить подготовку законопроекта, предусматривающего внесение соответствующих изменений в Семейный кодекс РФ", - говорится в докладе федерального омбудсмена о деятельности за 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В ГД предложили урегулировать порядок лишения прав алиментщиков
17 октября 2025, 06:11
 
ОбществоКем стать
 
 
