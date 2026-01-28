https://ria.ru/20260128/rossiya-2070849566.html
Москалькова предложила ускорить подготовку законопроекта об алиментах
Москалькова предложила ускорить подготовку законопроекта об алиментах - РИА Новости, 28.01.2026
Москалькова предложила ускорить подготовку законопроекта об алиментах
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает Минюсту России ускорить подготовку законопроекта, согласно которому школьники старше 18... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T19:28:00+03:00
2026-01-28T19:28:00+03:00
2026-01-28T19:28:00+03:00
общество
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a602b205dd5e101bf105aeeeb88797b.jpg
https://ria.ru/20251017/gosduma-2048764921.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6de2b751af627651ec5f1e92192c7146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кем стать
Москалькова предложила ускорить подготовку законопроекта об алиментах
Москалькова предложила ускорить подготовку законопроекта об алиментах школьникам
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает Минюсту России ускорить подготовку законопроекта, согласно которому школьники старше 18 лет будут иметь право на получение алиментов.
Москалькова в среду на пленарном заседании Госдумы представила доклад о своей деятельности за 2025 год. Омбудсмен в докладе выступила с рекомендациями и предложениями к органам власти.
"Действующим законодательством не предусмотрено право на алименты молодым людям старше 18 лет, даже если они еще проходят обучение в школе и не могут себя финансово обеспечивать. Предлагаем Минюсту России ускорить подготовку законопроекта, предусматривающего внесение соответствующих изменений в Семейный кодекс РФ", - говорится в докладе федерального омбудсмена о деятельности за 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости.