Москалькова предложила ускорить подготовку законопроекта об алиментах

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает Минюсту России ускорить подготовку законопроекта, согласно которому школьники старше 18 лет будут иметь право на получение алиментов.

Москалькова в среду на пленарном заседании Госдумы представила доклад о своей деятельности за 2025 год. Омбудсмен в докладе выступила с рекомендациями и предложениями к органам власти.

"Действующим законодательством не предусмотрено право на алименты молодым людям старше 18 лет, даже если они еще проходят обучение в школе и не могут себя финансово обеспечивать. Предлагаем Минюсту России ускорить подготовку законопроекта, предусматривающего внесение соответствующих изменений в Семейный кодекс РФ", - говорится в докладе федерального омбудсмена о деятельности за 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости.