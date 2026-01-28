Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха весной - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/rossijane-2070697590.html
Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха весной
Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха весной - РИА Новости, 28.01.2026
Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха весной
Италия, Турция и Таиланд являются наиболее востребованными зарубежными направлениями для отдыха у россиян этой весной, выяснили для РИА Новости в сервисе... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T09:18:00+03:00
2026-01-28T09:18:00+03:00
россия
италия
турция
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920960881_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6eb97c1e19c89c07a2a7def9688749e.jpg
https://ria.ru/20260122/maldivy-2069557172.html
https://ria.ru/20251219/rossijane-2063106850.html
россия
италия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920960881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b874be6f3685f7e7a21ea383a8e74bd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, италия, турция, туризм
Россия, Италия, Турция, Туризм
Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха весной

Италия, Турция и Таиланд вошли в число популярных направлений у россиян весной

© iStock.com / Dragonite_EastТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© iStock.com / Dragonite_East
Таиланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Италия, Турция и Таиланд являются наиболее востребованными зарубежными направлениями для отдыха у россиян этой весной, выяснили для РИА Новости в сервисе бронирования путешествий OneTwoTrip.
Текущая статистика бронирований на платформе показывает, что доля бронирований отелей за рубежом в марте-мае составляет 60%, что на 9% выше прошлогоднего показателя. Остальные 40% заказов сделаны в отелях России, рассказали в сервисе.
Один из Мальдивских островов - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Россиянам рассказали, сколько стоит отдых на Мальдивах
22 января, 13:19
"Большинство путешественников на данный момент планируют весной поездки в Италию: на страну приходится 10,5% от всех отельных заказов за границей. На втором месте по популярности Турция, где будут отдыхать 9,4% россиян, а замыкает тройку Таиланд с долей 8,9%", - указали в OneTwoTrip.
Также популярны для весенних отпусков и каникул Япония (7,7% бронирований) и Китай (7,6%).
Самым востребованным городом для весенних поездок по России оказалась Москва: на столицу уже приходится 16,5% внутрироссийских заказов. Второе место у Санкт-Петербурга с долей бронирований 15,5%. Замыкает тройку лидеров Казань (6,3%), далее в списке идут Адлер (5,1%) и Эсто-Садок (5%).
Средняя стоимость проживания за границей составляет 15 тысяч рублей в сутки, в России - 9 тысяч, заключили в OneTwoTrip.
Пара отдыхает на пляже - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россияне стали активнее переносить отпуска на осень, показало исследование
19 декабря 2025, 08:55
 
РоссияИталияТурцияТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала