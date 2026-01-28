Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха весной

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Италия, Турция и Таиланд являются наиболее востребованными зарубежными направлениями для отдыха у россиян этой весной, выяснили для РИА Новости в сервисе бронирования путешествий OneTwoTrip.
Текущая статистика бронирований на платформе показывает, что доля бронирований отелей за рубежом в марте-мае составляет 60%, что на 9% выше прошлогоднего показателя. Остальные 40% заказов сделаны в отелях России, рассказали в сервисе.
Самым востребованным городом для весенних поездок по России оказалась Москва: на столицу уже приходится 16,5% внутрироссийских заказов. Второе место у Санкт-Петербурга с долей бронирований 15,5%. Замыкает тройку лидеров Казань (6,3%), далее в списке идут Адлер (5,1%) и Эсто-Садок (5%).
Средняя стоимость проживания за границей составляет 15 тысяч рублей в сутки, в России - 9 тысяч, заключили в OneTwoTrip.
