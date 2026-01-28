https://ria.ru/20260128/pvo-2070871780.html
В Воронежской области объявили ракетную опасность
В Воронежской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.01.2026
В Воронежской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность была объявлена в Воронежской области в среду в 21.20 мск и продлилась восемь минут, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 28.01.2026
воронежская область
В Воронежской области объявили ракетную опасность
