Путин отметил наработки "Сириуса" в подготовке молодых талантов
23:31 28.01.2026
Путин отметил наработки "Сириуса" в подготовке молодых талантов
россия
владимир путин
елена шмелева
в мире
россия
Путин отметил наработки "Сириуса" в подготовке молодых талантов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил наработки "Сириуса" в подготовке молодых талантов России во время встречи с председателем Совета федеральной территории Еленой Шмелевой.
Во время беседы Путин отметил важность создания условий для полноценного развития талантливых российских детей, чтобы потом они могли вносить вклад в развитие своей страны.
"У Сириуса хороший в этом смысле накоплен опыт работы, методики соответствующие не только разработаны, но и опробованы на практике, поэтому уверен, что этот (совместный с Казахстаном - ред.) проект будет удачным", - сказал Путин в ходе встречи.
Шмелева рассказала главе государства о совместном с Казахстаном проекте - создании международной общеобразовательной школы "Сириус" в Астане.
"Здорово, я вас поздравляю, очень хорошая информация. Работа и результат очень хорошие. Это по сути то, о чем мы с (президентом Казахстана - ред.) Касым Жомарт Кемеровичем договаривались, когда он приезжал в Россию, знакомился с работой Сириуса", - отреагировал Путин.
Шмелева показала Путину камень, символизирующий создание школы в Казахстане
