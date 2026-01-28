Рейтинг@Mail.ru
23:29 28.01.2026
Шмелева показала Путину камень, символизирующий создание школы в Казахстане
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева показала президенту РФ Владимиру Путину камень, символизирующий создание будущего образовательного центра и школы "Сириус" в казахстанской Алма-Ате.
"Мы заложили камень, уже школу начали строить, начали создавать эти программы", - сказала Шмелева, показывая Путину символический камень.
Пресс-служба ФТ "Сириус" сообщала, что 17 января прошла церемония закладки первого камня международной общеобразовательной школы "Сириус" и Центра по работе с талантами детей и молодежи в казахстанской Алма-Ате в рамках I Саммита талантов. В будущей школе и центре в Казахстане будут применять интегрированные учебные программы по математике, физике, химии, биологии и междисциплинарные научно-образовательные программы "Сириуса" для школьников. Программы будут преподавать на государственном и русском языках.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Путин призвал создать условия, чтобы все дети могли показать свои таланты
Алма-АтаРоссияКазахстанЕлена ШмелеваВладимир ПутинВ мире
 
 
