Шмелева показала Путину камень, символизирующий создание школы в Казахстане
Шмелева показала Путину камень, символизирующий создание школы в Казахстане - РИА Новости, 28.01.2026
Шмелева показала Путину камень, символизирующий создание школы в Казахстане
Председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева показала президенту РФ Владимиру Путину камень, символизирующий создание будущего... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T23:29:00+03:00
2026-01-28T23:29:00+03:00
2026-01-28T23:33:00+03:00
алма-ата
россия
казахстан
елена шмелева
владимир путин
в мире
алма-ата
россия
казахстан
2026
Шмелева показала Путину камень, символизирующий создание школы в Казахстане
Шмелева показала Путину символизирующий создание школы в Алма-Ате камень