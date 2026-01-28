Рейтинг@Mail.ru
28.01.2026
Путин призвал создать условия, чтобы все дети могли показать свои таланты
23:13 28.01.2026
Путин призвал создать условия, чтобы все дети могли показать свои таланты
Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Сириуса" Еленой Шмелевой призвал создавать условия, чтобы все дети могли показать свои таланты. РИА Новости, 28.01.2026
россия, казахстан, сочи, владимир путин, елена шмелева, общество
Россия, Казахстан, Сочи, Владимир Путин, Елена Шмелева, Общество
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Сириуса" Еленой Шмелевой призвал создавать условия, чтобы все дети могли показать свои таланты.
Путин вечером в среду принял с докладом председателя Совета федеральной территории "Сириус" Елену Шмелеву, которая рассказала о начале строительства международной общеобразовательной школы "Сириус" и Центра по работе с талантами детей и молодёжи в Казахстане, а также о работе "Сириуса" в Сочи.
"Все дети умные, надо создать условия, чтобы они могли показать свои таланты", - сказал Путин, подытоживая встречу.
