Путин призвал создать условия, чтобы все дети могли показать свои таланты

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Сириуса" Еленой Шмелевой призвал создавать условия, чтобы все дети могли показать свои таланты.

"Все дети умные, надо создать условия, чтобы они могли показать свои таланты", - сказал Путин, подытоживая встречу.