https://ria.ru/20260128/putin-2070873118.html
Путин призвал создать условия, чтобы все дети могли показать свои таланты
Путин призвал создать условия, чтобы все дети могли показать свои таланты - РИА Новости, 28.01.2026
Путин призвал создать условия, чтобы все дети могли показать свои таланты
Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Сириуса" Еленой Шмелевой призвал создавать условия, чтобы все дети могли показать свои таланты. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T23:13:00+03:00
2026-01-28T23:13:00+03:00
2026-01-28T23:13:00+03:00
россия
казахстан
сочи
владимир путин
елена шмелева
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069390251.html
россия
казахстан
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, сочи, владимир путин, елена шмелева, общество
Россия, Казахстан, Сочи, Владимир Путин, Елена Шмелева, Общество
Путин призвал создать условия, чтобы все дети могли показать свои таланты
Путин: нужны условия, в которых дети могут показать свои таланты