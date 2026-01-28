Рейтинг@Mail.ru
Путин принял с докладом главу Совета федеральной территории "Сириус"
Наука
 
22:54 28.01.2026 (обновлено: 00:00 29.01.2026)
Путин принял с докладом главу Совета федеральной территории "Сириус"
Путин принял с докладом главу Совета федеральной территории "Сириус"
Председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева доложила Владимиру Путину о расширении международного сотрудничества одноименного...
Путин принял с докладом главу Совета федеральной территории "Сириус"

Президент Владимир Путин встретился с руководителем "Сириуса" Еленой Шмелевой
Президент Владимир Путин встретился с руководителем Сириуса Еленой Шмелевой - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин встретился с руководителем "Сириуса" Еленой Шмелевой
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева доложила Владимиру Путину о расширении международного сотрудничества одноименного образовательного центра, а также о его работе в Сочи.
"Касым-Жомарт Кемелевич пригласил меня, выслушал и поддержал все наши инициативы, в том числе предложив создать школу еще и в Астане", — рассказала Шмелева.
Елена Шмелева во время встречи с Владимиром Путиным
Президент Владимир Путин встретился с руководителем Сириуса Еленой Шмелевой - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Елена Шмелева во время встречи с Владимиром Путиным
Она показала главе государства камень, символизирующий создание будущего центра.
"Здорово, я вас поздравляю. Это очень хорошая информация. Работа и результат очень хорошие. Это, по сути, то, о чем мы с Касым-Жомартом Кемелевичем договаривались, когда он приезжал в Россию, знакомился с работой "Сириуса", — ответил президент.
"Мы заложили камень, уже школу начали строить, начали создавать эти программы", — продолжила председатель совета.
Елена Шмелева показала Владимиру Путину камень, символизирующий создание филиала центра "Сириус" в Казахстане
Президент Владимир Путин встретился с руководителем Сириуса Еленой Шмелевой - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Елена Шмелева показала Владимиру Путину камень, символизирующий создание филиала центра "Сириус" в Казахстане
Путин, со своей стороны, отметил важность создания условий для полноценного развития талантливых детей, чтобы потом они могли вносить вклад в развитие обеих стран. Он выразил уверенность, что проект будет удачным: уже накоплен хороший опыт работы, а соответствующие методики не только разработаны, но и опробованы на практике.
"Все дети умные, надо создать условия, чтобы они могли показать свои таланты", — подчеркнул глава государства, подытоживая встречу.
Церемония заложения первого камня международной общеобразовательной школы "Сириус" и Центра по работе с талантами детей и молодежи прошла 17 января в Алма-Ате.
Образовательный центр "Сириус" для одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте, создали по инициативе Путина в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи. В 2020 году Путин подписал закон о создании одноименной федеральной территории.
В предыдущий раз он встречался со Шмелевой в октябре в "Сириусе". Тогда президент осмотрел новый концертный комплекс, а также принял участие в церемонии вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции.
