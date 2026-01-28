Путин встретился с главным раввином России

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин в День памяти жертв холокоста встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и гендиректором Еврейского музея и центра толерантности Александром Бородой.

Глава государства заявил, что в России этому дню придают особое значение, поскольку жертвами преступлений Третьего рейха пали более миллиона советских евреев.

"Мне кажется, неслучайно, что этот день в соответствии с известным решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций совпал и с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады", — добавил он.

Саму блокаду Путин назвал преступлением против человечности: нацисты поставили перед собой цель уничтожить целый город.

Религиозную культуру россиян он счел залогом мира и согласия между представителями разных конфессий. При этом устойчивость и стабильность страны зависит от их взаимодействия.

"Это вклад каждого народа России в эту стабильность, в создание условий для будущего развития и наших побед по всем направлениям. Это очень важно, и мы, безусловно, будем это поддерживать", — подчеркнул президент.

В России в 2026 году с 14 по 28 января проходит ежегодная Неделя памяти жертв холокоста, включающая более 500 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий.