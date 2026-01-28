Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с главным раввином России
21:43 28.01.2026 (обновлено: 22:25 28.01.2026)
Путин встретился с главным раввином России
Путин встретился с главным раввином России
Президент Владимир Путин в День памяти жертв холокоста встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и гендиректором Еврейского музея и центра... РИА Новости, 28.01.2026
россия
Путин в День памяти жертв холокоста встретился с главным раввином России Лазаром

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин в День памяти жертв холокоста встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и гендиректором Еврейского музея и центра толерантности Александром Бородой.
Глава государства заявил, что в России этому дню придают особое значение, поскольку жертвами преступлений Третьего рейха пали более миллиона советских евреев.
"Мне кажется, неслучайно, что этот день в соответствии с известным решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций совпал и с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады", — добавил он.
Саму блокаду Путин назвал преступлением против человечности: нацисты поставили перед собой цель уничтожить целый город.
Религиозную культуру россиян он счел залогом мира и согласия между представителями разных конфессий. При этом устойчивость и стабильность страны зависит от их взаимодействия.
"Это вклад каждого народа России в эту стабильность, в создание условий для будущего развития и наших побед по всем направлениям. Это очень важно, и мы, безусловно, будем это поддерживать", — подчеркнул президент.
В России в 2026 году с 14 по 28 января проходит ежегодная Неделя памяти жертв холокоста, включающая более 500 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий.
Предыдущая встреча Путина с руководителями российской еврейской общины прошла в середине февраля 2025-го, когда гражданина России и Израиля Александра Труфанова освободили после почти 500 дней плена у палестинского движения ХАМАС.
