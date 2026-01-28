Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил звание "Мать-героиня" девяти россиянкам - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 28.01.2026 (обновлено: 17:17 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/putin-2070818046.html
Путин присвоил звание "Мать-героиня" девяти россиянкам
Путин присвоил звание "Мать-героиня" девяти россиянкам - РИА Новости, 28.01.2026
Путин присвоил звание "Мать-героиня" девяти россиянкам
Президент России Владимир Путин присвоил девяти россиянкам звание "Мать-героиня", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T17:16:00+03:00
2026-01-28T17:17:00+03:00
общество
россия
республика дагестан
красноярский край
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg
https://ria.ru/20251210/mat-geroinya-2061209584.html
россия
республика дагестан
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a6f4f8d867f503a70eb4b4834c6335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, республика дагестан, красноярский край, владимир путин
Общество, Россия, Республика Дагестан, Красноярский край, Владимир Путин
Путин присвоил звание "Мать-героиня" девяти россиянкам

Путин присвоил звание "Мать-героиня" девяти женщинам

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил девяти россиянкам звание "Мать-героиня", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня", - говорится в документе.
Так, звание присвоено Раисат Айдиевой и Бурлият Меджидовой из Дагестана, Ольге Булычевой из Красноярского края, Хадижат Дзахкиевой из Ингушетии, Светлане Кибаковой из Мордовии, Ольге Лобовой из Москвы, Людмиле Маковецкой из Оренбургской области, Евгении Носовой из Ростовской области, Фаназие Такаловой из Башкортостана.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Путин присвоил жительнице Дагестана звание "Мать-героиня"
10 декабря 2025, 18:37
 
ОбществоРоссияРеспублика ДагестанКрасноярский крайВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала