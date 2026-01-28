https://ria.ru/20260128/putin-2070818046.html
Путин присвоил звание "Мать-героиня" девяти россиянкам
Путин присвоил звание "Мать-героиня" девяти россиянкам - РИА Новости, 28.01.2026
Путин присвоил звание "Мать-героиня" девяти россиянкам
Президент России Владимир Путин присвоил девяти россиянкам звание "Мать-героиня", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T17:16:00+03:00
2026-01-28T17:16:00+03:00
2026-01-28T17:17:00+03:00
общество
россия
республика дагестан
красноярский край
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg
https://ria.ru/20251210/mat-geroinya-2061209584.html
россия
республика дагестан
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a6f4f8d867f503a70eb4b4834c6335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, республика дагестан, красноярский край, владимир путин
Общество, Россия, Республика Дагестан, Красноярский край, Владимир Путин
Путин присвоил звание "Мать-героиня" девяти россиянкам
Путин присвоил звание "Мать-героиня" девяти женщинам