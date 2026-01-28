https://ria.ru/20260128/putin-2070807633.html
Путин наградил коллектив МГТУ им. Баумана орденом "За доблестный труд"
Путин наградил коллектив МГТУ им. Баумана орденом "За доблестный труд"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив МГТУ имени Баумана за большой вклад в развитие науки и образования,... РИА Новости, 28.01.2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
