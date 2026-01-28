Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил коллектив МГТУ им. Баумана орденом "За доблестный труд"
16:42 28.01.2026
Путин наградил коллектив МГТУ им. Баумана орденом "За доблестный труд"
Путин наградил коллектив МГТУ им. Баумана орденом "За доблестный труд"
2026-01-28T16:42:00+03:00
2026-01-28T16:42:00+03:00
общество
россия
владимир путин
мгту имени баумана
общество, россия, владимир путин, мгту имени баумана
Общество, Россия, Владимир Путин, МГТУ имени Баумана
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовые корпуса МГТУ имени Баумана
Новые корпуса МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Новые корпуса МГТУ имени Баумана. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив МГТУ имени Баумана за большой вклад в развитие науки и образования, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие отечественной науки и образования, подготовку высококвалифицированных специалистов наградить орденом "За доблестный труд" коллектив федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)", - говорится в документе.
МГТУ имени Н.Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Реутове отметили 40-летие Аэрокосмического факультета МГТУ имени Баумана
25 ноября 2025, 12:28
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМГТУ имени Баумана
 
 
