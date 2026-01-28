https://ria.ru/20260128/puteshestviya-2070611886.html
Названы города России, где дешевле всего отдыхать весной
Названы города России, где дешевле всего отдыхать весной - РИА Новости, 28.01.2026
Названы города России, где дешевле всего отдыхать весной
Орловская, Тульская и Псковская области возглавили рейтинг направлений для бюджетных весенних путешествий, сообщает "Туту". РИА Новости, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Орловская, Тульская и Псковская области возглавили рейтинг направлений для бюджетных весенних путешествий, сообщает "Туту".
Аналитики онлайн-сервиса выяснили, что весной выгоднее всего ехать в Орел и Орловскую область. За отель туристы заплатят в среднем около десяти тысяч рублей за четыре ночи, а дорога обойдется примерно в 22,8 тысячи рублей. В регионе путешественникам стоит посетить Сабуровскую крепость, Охотников замок и нацпарк "Орловское полесье".
Отдых в Тульской области в среднем обойдется в 28,2 тысячи рублей, из которых 15,6 тысячи уйдет на билеты в оба конца. Бронь отеля на четыре ночи — еще около 12,6 тысячи. Обязательные к посещению достопримечательности при первом визите — кремль, музеи оружия и "Тульский пряник".
Четырехдневная поездка в Псковскую область в среднем будет стоить 28,3 тысячи рублей. Из этой суммы 12,2 тысячи придется потратиь на билеты, а 16,1 тысячи — на проживание в гостинице. Обязательно нужно посетить поселок Пушкинские горы, в частности — музей-усадьбу "Михайловские горы", родовое имение семьи поэта.
Помимо этого, в список самых доступных направлений для туризма вошли Владимирская и Костромская области: парная поездка будет стоить 34,4 и 34,9 тысячи рублей соответственно.