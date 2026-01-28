Названы города России, где дешевле всего отдыхать весной

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Орловская, Тульская и Псковская области возглавили рейтинг направлений для бюджетных весенних путешествий, сообщает "Туту".

Аналитики онлайн-сервиса выяснили, что весной выгоднее всего ехать в Орел и Орловскую область. За отель туристы заплатят в среднем около десяти тысяч рублей за четыре ночи, а дорога обойдется примерно в 22,8 тысячи рублей. В регионе путешественникам стоит посетить Сабуровскую крепость, Охотников замок и нацпарк "Орловское полесье".

Отдых в Тульской области в среднем обойдется в 28,2 тысячи рублей, из которых 15,6 тысячи уйдет на билеты в оба конца. Бронь отеля на четыре ночи — еще около 12,6 тысячи. Обязательные к посещению достопримечательности при первом визите — кремль, музеи оружия и "Тульский пряник".

Четырехдневная поездка в Псковскую область в среднем будет стоить 28,3 тысячи рублей. Из этой суммы 12,2 тысячи придется потратиь на билеты, а 16,1 тысячи — на проживание в гостинице. Обязательно нужно посетить поселок Пушкинские горы, в частности — музей-усадьбу "Михайловские горы", родовое имение семьи поэта.