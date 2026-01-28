Прощание с народным артистом СССР Владиславом Чернушенко пройдет 30 января

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР Владиславом Чернушенко, который руководил государственной академической капеллой Санкт-Петербурга с 1974 года, пройдет в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе капеллы.

Чернушенко скончался после тяжелой болезни на 91-м году жизни, сообщала ранее капелла.