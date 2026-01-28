Рейтинг@Mail.ru
13:14 28.01.2026
Прощание с народным артистом СССР Владиславом Чернушенко пройдет 30 января
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР Владиславом Чернушенко, который руководил государственной академической капеллой Санкт-Петербурга с 1974 года, пройдет в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе капеллы.
Чернушенко скончался после тяжелой болезни на 91-м году жизни, сообщала ранее капелла.
"Прощание с маэстро Владиславом Александровичем Чернушенко состоится 30 января... В 10.00 - гражданская панихида в Капелле... в 13.00 - отпевание в Смольном соборе... в 15.00 - захоронение на Смоленском кладбище", – сообщили агентству в капелле.
 
КультураСанкт-ПетербургСССРОбщество
 
 
