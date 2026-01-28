Посол Украины при НАТО назвала гарантии безопасности Запада бессмысленными

«

"Украинцы стали крайне настороженно относиться к любым дискуссиям о гарантиях безопасности. Они не собираются принимать очередное бессмысленное предложение, как бы хорошо оно ни было оформлено под видом "гарантий безопасности", - написала Гетманчук в статье для издания.