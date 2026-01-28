Рейтинг@Mail.ru
Посол Украины при НАТО назвала гарантии безопасности Запада бессмысленными - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/posol-2070828525.html
Посол Украины при НАТО назвала гарантии безопасности Запада бессмысленными
Посол Украины при НАТО назвала гарантии безопасности Запада бессмысленными - РИА Новости, 28.01.2026
Посол Украины при НАТО назвала гарантии безопасности Запада бессмысленными
Посол Украины при НАТО Алена Гетманчук в статье для британской газеты Telegraph назвала гарантии безопасности от Запада "очередным бессмысленным предложением". РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T17:44:00+03:00
2026-01-28T17:44:00+03:00
в мире
украина
россия
донбасс
дмитрий песков
юрий ушаков
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg
https://ria.ru/20251021/zapad-2049530490.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_365:0:3048:2012_1920x0_80_0_0_9e67ab8a88c771748f58a4398bbcf399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, донбасс, дмитрий песков, юрий ушаков, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, НАТО, Мирный план США по Украине
Посол Украины при НАТО назвала гарантии безопасности Запада бессмысленными

Посол Украины Гетманчук назвала гарантии безопасности Запада бессмысленными

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Посол Украины при НАТО Алена Гетманчук в статье для британской газеты Telegraph назвала гарантии безопасности от Запада "очередным бессмысленным предложением".
Газета Financial Times писала во вторник, что США дали понять Киеву, что предоставят Украине гарантии безопасности, только если она сначала согласится на сделку с отказом от притязаний на территории.
«
"Украинцы стали крайне настороженно относиться к любым дискуссиям о гарантиях безопасности. Они не собираются принимать очередное бессмысленное предложение, как бы хорошо оно ни было оформлено под видом "гарантий безопасности", - написала Гетманчук в статье для издания.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Залужный считает, что Запад будет выполнять обещания Киеву без гарантий
21 октября 2025, 10:06
 
В миреУкраинаРоссияДонбассДмитрий ПесковЮрий УшаковНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала