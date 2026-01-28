Совет Федерации будет отслеживать ситуацию с "Почтой России"

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила дать протокольное поручение экономическому комитету СФ отслеживать ситуацию с "Почтой России".

"Был рассмотрен вопрос о мерах, направленных на осуществление устойчивого развития акционерного общества "Почта России". В заседании приняло участие большое количество сенаторов, которые озвучили огромную массу проблем по работе "Почты России" в своих регионах. В результате обсуждения мы пришли к выводу, что поручение президента об обеспечении обновления и модернизации отделений почтовой связи в сельской местности не выполнено", - сказал Абрамов.

По его словам, вопросы, которые сенаторы ставили на "правительственном часе" с участием министерства цифрового развития, до конца не решены.

"Программа, предложенная Советом палаты по модернизации отделений, находящихся в региональной и муниципальной собственности на условиях софинансирования с регионами, не принята. Не проработан вопрос о софинансировании регионами модернизации объектов, находящихся в собственности "Почты России". Есть масса примеров, где регионы берут на себя ремонт некоторых отделений", - пояснил он.

По словам Абрамова, остается 50%-е отставание по заработной плате по сравнению с рынком, что приводит к увольнению и остановке некоторых отделений. Фиксируется высокий уровень износа по всем типам основных фондов, что приводит также к закрытию отделения.

"Предлагаем... обратиться в правительство РФ для принятия кардинальных мер как в структуре управления "Почтой России", так и в инструментах поддержки для выполнения поручений президента и решений Совета Федерации . Комитет готов подготовить такое обращение", - сказал сенатор.

"Тема почты, она на слуху уже последние 2-3 года. И мы поднимали её в правительстве, и давал поручение председатель правительства. Нет исполнителя, который мог бы профессионально разработать финансово-экономическую модель работы почты и поставить её на ноги. Каждый год растут убытки", - сказала Матвиенко . По ее словам, увольняются почтальоны.

Спикер СФ отметила, что если увольняется почтальон, "кто будет почту разносить людям". "Закроются сельские, не дай Бог, отделения почты. Это вообще нельзя допустить", - подчеркнула она.

Она попросила первого вице-спикера СФ Владимира Якушева подключиться к этой теме. "К нам обращаются граждане. Ну сколько можно жевать эту тему? Ну надо принять решение. Никто пока решения не принимает", - посетовала Матвиенко.