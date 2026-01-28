Рейтинг@Mail.ru
Совет Федерации будет отслеживать ситуацию с "Почтой России" - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 28.01.2026 (обновлено: 14:13 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/pochta-2070766387.html
Совет Федерации будет отслеживать ситуацию с "Почтой России"
Совет Федерации будет отслеживать ситуацию с "Почтой России" - РИА Новости, 28.01.2026
Совет Федерации будет отслеживать ситуацию с "Почтой России"
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила дать протокольное поручение экономическому комитету СФ отслеживать ситуацию с "Почтой России". РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T14:11:00+03:00
2026-01-28T14:13:00+03:00
общество
россия
валентина матвиенко
иван абрамов
почта россии
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976740734_0:162:2983:1840_1920x0_80_0_0_2d80e653174fb99428424706a10aad82.jpg
https://ria.ru/20260105/putin-2066479000.html
https://ria.ru/20251226/gosduma-2064756754.html
https://ria.ru/20251224/pochtarossii-2064475759.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976740734_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_df0e78fad4ebb862637b793d267aa797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валентина матвиенко, иван абрамов, почта россии, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Иван Абрамов, Почта России, Совет Федерации РФ
Совет Федерации будет отслеживать ситуацию с "Почтой России"

Матвиенко предупредила о "скором бегстве" всех сотрудников "Почты России"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтделение "Почты России"
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Отделение "Почты России". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила дать протокольное поручение экономическому комитету СФ отслеживать ситуацию с "Почтой России".
Первый замглавы комитета СФ Иван Абрамов на пленарном заседании палаты в среду рассказал, что сенаторы накануне с участием главы АО "Почты России" Михаилом Волковым обсуждали работу почты.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин поручил правительству принять меры для развития "Почты России"
5 января, 15:39
"Был рассмотрен вопрос о мерах, направленных на осуществление устойчивого развития акционерного общества "Почта России". В заседании приняло участие большое количество сенаторов, которые озвучили огромную массу проблем по работе "Почты России" в своих регионах. В результате обсуждения мы пришли к выводу, что поручение президента об обеспечении обновления и модернизации отделений почтовой связи в сельской местности не выполнено", - сказал Абрамов.
По его словам, вопросы, которые сенаторы ставили на "правительственном часе" с участием министерства цифрового развития, до конца не решены.
"Программа, предложенная Советом палаты по модернизации отделений, находящихся в региональной и муниципальной собственности на условиях софинансирования с регионами, не принята. Не проработан вопрос о софинансировании регионами модернизации объектов, находящихся в собственности "Почты России". Есть масса примеров, где регионы берут на себя ремонт некоторых отделений", - пояснил он.
По словам Абрамова, остается 50%-е отставание по заработной плате по сравнению с рынком, что приводит к увольнению и остановке некоторых отделений. Фиксируется высокий уровень износа по всем типам основных фондов, что приводит также к закрытию отделения.
"Предлагаем... обратиться в правительство РФ для принятия кардинальных мер как в структуре управления "Почтой России", так и в инструментах поддержки для выполнения поручений президента и решений Совета Федерации. Комитет готов подготовить такое обращение", - сказал сенатор.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Госдуме предложили способ улучшить работу "Почты России"
26 декабря 2025, 03:59
"Тема почты, она на слуху уже последние 2-3 года. И мы поднимали её в правительстве, и давал поручение председатель правительства. Нет исполнителя, который мог бы профессионально разработать финансово-экономическую модель работы почты и поставить её на ноги. Каждый год растут убытки", - сказала Матвиенко. По ее словам, увольняются почтальоны.
Спикер СФ отметила, что если увольняется почтальон, "кто будет почту разносить людям". "Закроются сельские, не дай Бог, отделения почты. Это вообще нельзя допустить", - подчеркнула она.
Она попросила первого вице-спикера СФ Владимира Якушева подключиться к этой теме. "К нам обращаются граждане. Ну сколько можно жевать эту тему? Ну надо принять решение. Никто пока решения не принимает", - посетовала Матвиенко.
"Возьмитесь за эту тему и дожмите её. Иначе скоро все там разбегутся. Зарплаты маленькие, ну и условия.. Особенно сельское отделение почты. В малых городах, в малых районах нельзя эту ситуацию дальше отпускать", - сказала Матвиенко, обращаясь к своим замам.
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Почта России" опровергла сведения о массовых увольнениях сотрудников
24 декабря 2025, 23:10
 
ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоИван АбрамовПочта РоссииСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала