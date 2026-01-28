Совет Федерации будет отслеживать ситуацию с "Почтой России"

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила дать протокольное поручение экономическому комитету СФ отслеживать ситуацию с "Почтой России".
Первый замглавы комитета СФ Иван Абрамов на пленарном заседании палаты в среду рассказал, что сенаторы накануне с участием главы АО "Почты России" Михаилом Волковым обсуждали работу почты.
"Был рассмотрен вопрос о мерах, направленных на осуществление устойчивого развития акционерного общества "Почта России". В заседании приняло участие большое количество сенаторов, которые озвучили огромную массу проблем по работе "Почты России" в своих регионах. В результате обсуждения мы пришли к выводу, что поручение президента об обеспечении обновления и модернизации отделений почтовой связи в сельской местности не выполнено", - сказал Абрамов.
По его словам, вопросы, которые сенаторы ставили на "правительственном часе" с участием министерства цифрового развития, до конца не решены.
"Программа, предложенная Советом палаты по модернизации отделений, находящихся в региональной и муниципальной собственности на условиях софинансирования с регионами, не принята. Не проработан вопрос о софинансировании регионами модернизации объектов, находящихся в собственности "Почты России". Есть масса примеров, где регионы берут на себя ремонт некоторых отделений", - пояснил он.
По словам Абрамова, остается 50%-е отставание по заработной плате по сравнению с рынком, что приводит к увольнению и остановке некоторых отделений. Фиксируется высокий уровень износа по всем типам основных фондов, что приводит также к закрытию отделения.
"Предлагаем... обратиться в правительство РФ для принятия кардинальных мер как в структуре управления "Почтой России", так и в инструментах поддержки для выполнения поручений президента и решений Совета Федерации. Комитет готов подготовить такое обращение", - сказал сенатор.
"Тема почты, она на слуху уже последние 2-3 года. И мы поднимали её в правительстве, и давал поручение председатель правительства. Нет исполнителя, который мог бы профессионально разработать финансово-экономическую модель работы почты и поставить её на ноги. Каждый год растут убытки", - сказала Матвиенко. По ее словам, увольняются почтальоны.
Спикер СФ отметила, что если увольняется почтальон, "кто будет почту разносить людям". "Закроются сельские, не дай Бог, отделения почты. Это вообще нельзя допустить", - подчеркнула она.
Она попросила первого вице-спикера СФ Владимира Якушева подключиться к этой теме. "К нам обращаются граждане. Ну сколько можно жевать эту тему? Ну надо принять решение. Никто пока решения не принимает", - посетовала Матвиенко.
"Возьмитесь за эту тему и дожмите её. Иначе скоро все там разбегутся. Зарплаты маленькие, ну и условия.. Особенно сельское отделение почты. В малых городах, в малых районах нельзя эту ситуацию дальше отпускать", - сказала Матвиенко, обращаясь к своим замам.
