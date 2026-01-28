Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге хотят повысить штрафы за неоплаченную парковку - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/peterburg-2070830270.html
В Петербурге хотят повысить штрафы за неоплаченную парковку
В Петербурге хотят повысить штрафы за неоплаченную парковку - РИА Новости, 28.01.2026
В Петербурге хотят повысить штрафы за неоплаченную парковку
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предложил повысить штраф за неоплаченную парковку с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в комитете. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T17:50:00+03:00
2026-01-28T17:50:00+03:00
общество
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831900527_300:281:1751:1097_1920x0_80_0_0_dd62edefc1ba5a696cd46e6f12d8b019.jpg
https://ria.ru/20251202/gosduma-2059260889.html
https://ria.ru/20251118/parkovka-2055649579.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831900527_567:209:1751:1097_1920x0_80_0_0_9547c5dc5666ade98c7d772c3ce9a3e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург
Общество, Санкт-Петербург
В Петербурге хотят повысить штрафы за неоплаченную парковку

РИА Новости: в Петербурге хотят повысить штрафы за неоплаченную парковку

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДорожные знаки "Парковка", "Инвалиды" и "Способ постановки транспортного средства на стоянку"
Дорожные знаки Парковка, Инвалиды и Способ постановки транспортного средства на стоянку - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Дорожные знаки "Парковка", "Инвалиды" и "Способ постановки транспортного средства на стоянку". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предложил повысить штраф за неоплаченную парковку с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в комитете.
В ведомстве отметили, что после введения новых тарифов размер действующего штрафа за неоплату парковки при определенных условиях может быть ниже самой платы за парковку.
Заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Госдуму внесли проект о бесплатных парковках вблизи места жительства
2 декабря 2025, 16:08
"В целях обеспечения соразмерности и справедливости размера административного штрафа за неоплату парковки транспортного средства на платном парковочном месте и установленной платы за такое размещение комитетом по транспорту разработан законопроект, вносящий изменения в статью 37-2 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", - сообщили в комитете.
Комитет предлагает увеличить размер штрафа для граждан и индивидуальных предпринимателей до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 30 тысяч рублей. В настоящее время проект проходит необходимые этапы согласования.
Штраф за неоплаченную парковку в Петербурге сейчас составляет 3 тысячи рублей. По данным комитета, в зонах с тарифом 360 рублей в час при стоянке дольше, чем 8,5 часов выгоднее оплатить штраф, чем парковку. Также дешевле будет получить штраф, чем заплатить за парковку в зонах с тарифом 280 рублей в час при стоянке дольше, чем 10,8 часа.
Ранее сообщалось, что в четырех районах Петербурга с 15 октября 2025 года введены дифференцированные тарифы на платную парковку. Цена парковки теперь зависит от ее востребованности. В зависимости от уровня загрузки плата за пользование парковкой теперь составляет: для мопедов и мотоциклов - от 50 до 180 рублей в час, для легковых автомобилей - от 100 до 360 рублей в час, для других категорий - от 200 до 720 рублей в час. При этом стоимость льготных парковочных разрешений для жителей домов, расположенных в парковочной зоне, сохранилась.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Госдуме предложили сделать бесплатной парковку для всех многодетных семей
18 ноября 2025, 10:19
 
ОбществоСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала