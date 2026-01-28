В Петербурге хотят повысить штрафы за неоплаченную парковку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предложил повысить штраф за неоплаченную парковку с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в комитете.

В ведомстве отметили, что после введения новых тарифов размер действующего штрафа за неоплату парковки при определенных условиях может быть ниже самой платы за парковку.

"В целях обеспечения соразмерности и справедливости размера административного штрафа за неоплату парковки транспортного средства на платном парковочном месте и установленной платы за такое размещение комитетом по транспорту разработан законопроект, вносящий изменения в статью 37-2 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", - сообщили в комитете.

Комитет предлагает увеличить размер штрафа для граждан и индивидуальных предпринимателей до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 30 тысяч рублей. В настоящее время проект проходит необходимые этапы согласования.

Штраф за неоплаченную парковку в Петербурге сейчас составляет 3 тысячи рублей. По данным комитета, в зонах с тарифом 360 рублей в час при стоянке дольше, чем 8,5 часов выгоднее оплатить штраф, чем парковку. Также дешевле будет получить штраф, чем заплатить за парковку в зонах с тарифом 280 рублей в час при стоянке дольше, чем 10,8 часа.