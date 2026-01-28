Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали мужчину за хулиганство в лютеранском храме
17:47 28.01.2026
В Петербурге задержали мужчину за хулиганство в лютеранском храме
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
санкт-петербург
происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге задержали мужчину за хулиганство в лютеранском храме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Мужчина задержан за хулиганство в лютеранском храме в Петербурге, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Северо-Западу.
"Сегодня около 11.00 сотрудники вневедомственной охраны Центрального района Санкт-Петербурга задержали 45-летнего дебошира, нарушавшего общественный порядок в лютеранском храме на Большой Конюшенной улице", - говорится в сообщении.
Утром мужчина пришел к зданию Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии. Двери храма еще были закрыты, но внутри уже были священнослужители. Агрессивный мужчина стал с силой бить по входной двери, а когда ее открыли, ворвался внутрь и начал оскорблять служителей церкви. Работники храма воспользовались кнопкой тревожной сигнализации.
На место прибыл ближайший наряд Росгвардии, задержал правонарушителя за мелкое хулиганство и доставил в 78-й отдел полиции.
Чучело сиамского крокодила, изъятое таможенниками в Красноярске - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Красноярске задержали туристку с чучелом крокодила
ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
