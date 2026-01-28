https://ria.ru/20260128/peterburg-2070829478.html
В Петербурге задержали мужчину за хулиганство в лютеранском храме
В Петербурге задержали мужчину за хулиганство в лютеранском храме - РИА Новости, 28.01.2026
В Петербурге задержали мужчину за хулиганство в лютеранском храме
Мужчина задержан за хулиганство в лютеранском храме в Петербурге, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Северо-Западу. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T17:47:00+03:00
2026-01-28T17:47:00+03:00
2026-01-28T17:47:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
https://ria.ru/20260128/krasnojarsk-2070775689.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге задержали мужчину за хулиганство в лютеранском храме
Росгвардия задержала дебошира за хулиганство в лютеранском храме в Петербурге