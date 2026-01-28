Рейтинг@Mail.ru
13:45 28.01.2026
В Петербурге задержали водителя компании, оказывающей услуги Минобороны
В Петербурге задержали водителя компании, оказывающей услуги Минобороны
происшествия
санкт-петербург
россия
санкт-петербург
россия
2026
санкт-петербург, россия
Санкт-Петербург, Россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Водитель компании, оказывающей услуги Минобороны, задержан в Петербурге за публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Задержан местный житель, который работал водителем грузовика в компании, обеспечивающей постирку вещей курсантов военных вузов. Силовики обратили внимание на социальные сети данного сотрудника", - рассказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК РФ.
Он добавил, что в свободное от работы время фигурант пропагандирует идеи Гитлера в Telegram, призывает "к физической ликвидации выходцев из северо-кавказских республик".
Задержанный - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Сотрудника "Росатома" АСЭ задержали за финансирование экстремизма
16 января, 19:03
 
