В Петербурге пересмотрят методические рекомендации к урокам о блокаде

"Все методические материалы должны быть пересмотрены и отредактированы — такое поручение дано руководству Академии постдипломного образования (АППО)", - заявили онлайн-изданию "Фонтанка" в комитете.

В беседе с изданием пресс-служба ведомства сообщила, что жители Санкт-Петербурга и представители педагогического сообщества оправданно обратили внимание и бурно отреагировали "на крайне неудачные формулировки, допущенные авторами обучающих материалов". Также было отмечено, что данное пособие было создано несколько лет назад Академией постдипломного образования (АППО).