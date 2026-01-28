https://ria.ru/20260128/peterburg-2070671150.html
В Петербурге пересмотрят методические рекомендации к урокам о блокаде
В Петербурге пересмотрят методические рекомендации к урокам о блокаде - РИА Новости, 28.01.2026
В Петербурге пересмотрят методические рекомендации к урокам о блокаде
Методические рекомендации к урокам о блокаде Ленинграда в школах пересмотрят и отредактируют в Санкт-Петербурге на фоне критики в интернете, заявили в... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T02:30:00+03:00
2026-01-28T02:30:00+03:00
2026-01-28T02:35:00+03:00
общество
ленинград
санкт-петербург
блокада ленинграда (1941-1944)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999142212_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_5fe324f7c20096a355f731cf2214f1fe.jpg
https://ria.ru/20260120/rossiya-2069175419.html
ленинград
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999142212_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_47d6f48e9fdf43e1ed9cc4bd4683b972.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ленинград, санкт-петербург, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Блокада Ленинграда (1941-1944)
В Петербурге пересмотрят методические рекомендации к урокам о блокаде
В Петербурге отредактируют рекомендации к урокам о блокаде Ленинграда
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Методические рекомендации к урокам о блокаде Ленинграда в школах пересмотрят
и отредактируют в Санкт-Петербурге на фоне критики в интернете, заявили в региональном комитете по образованию.
"Все методические материалы должны быть пересмотрены и отредактированы — такое поручение дано руководству Академии постдипломного образования (АППО)", - заявили онлайн-изданию "Фонтанка" в комитете.
В беседе с изданием пресс-служба ведомства сообщила, что жители Санкт-Петербурга и представители педагогического сообщества оправданно обратили внимание и бурно отреагировали "на крайне неудачные формулировки, допущенные авторами обучающих материалов". Также было отмечено, что данное пособие было создано несколько лет назад Академией постдипломного образования (АППО).
В ведомстве акцентировали внимание на том, что рекомендации были подготовлены на основе сборника методических статей, изданном Госмузеем обороны и блокады Ленинграда.