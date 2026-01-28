Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге пересмотрят методические рекомендации к урокам о блокаде - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 28.01.2026 (обновлено: 02:35 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/peterburg-2070671150.html
В Петербурге пересмотрят методические рекомендации к урокам о блокаде
В Петербурге пересмотрят методические рекомендации к урокам о блокаде - РИА Новости, 28.01.2026
В Петербурге пересмотрят методические рекомендации к урокам о блокаде
Методические рекомендации к урокам о блокаде Ленинграда в школах пересмотрят и отредактируют в Санкт-Петербурге на фоне критики в интернете, заявили в... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T02:30:00+03:00
2026-01-28T02:35:00+03:00
общество
ленинград
санкт-петербург
блокада ленинграда (1941-1944)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999142212_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_5fe324f7c20096a355f731cf2214f1fe.jpg
https://ria.ru/20260120/rossiya-2069175419.html
ленинград
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999142212_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_47d6f48e9fdf43e1ed9cc4bd4683b972.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинград, санкт-петербург, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Блокада Ленинграда (1941-1944)
В Петербурге пересмотрят методические рекомендации к урокам о блокаде

В Петербурге отредактируют рекомендации к урокам о блокаде Ленинграда

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкМонумент героическим защитникам Ленинграда
Монумент героическим защитникам Ленинграда - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Монумент героическим защитникам Ленинграда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Методические рекомендации к урокам о блокаде Ленинграда в школах пересмотрят и отредактируют в Санкт-Петербурге на фоне критики в интернете, заявили в региональном комитете по образованию.
"Все методические материалы должны быть пересмотрены и отредактированы — такое поручение дано руководству Академии постдипломного образования (АППО)", - заявили онлайн-изданию "Фонтанка" в комитете.
В беседе с изданием пресс-служба ведомства сообщила, что жители Санкт-Петербурга и представители педагогического сообщества оправданно обратили внимание и бурно отреагировали "на крайне неудачные формулировки, допущенные авторами обучающих материалов". Также было отмечено, что данное пособие было создано несколько лет назад Академией постдипломного образования (АППО).
В ведомстве акцентировали внимание на том, что рекомендации были подготовлены на основе сборника методических статей, изданном Госмузеем обороны и блокады Ленинграда.
Здание Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Петербурге покажут спектакль о подвиге артистов во время блокады
20 января, 22:48
 
ОбществоЛенинградСанкт-ПетербургБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала