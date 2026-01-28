Рейтинг@Mail.ru
Песков анонсировал встречу трехсторонней группы по Украине - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 28.01.2026 (обновлено: 17:43 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/peskov-2070811965.html
Песков анонсировал встречу трехсторонней группы по Украине
Песков анонсировал встречу трехсторонней группы по Украине - РИА Новости, 28.01.2026
Песков анонсировал встречу трехсторонней группы по Украине
Встреча трехсторонней группы Россия — США — Украина запланирована на 1 февраля в Абу-Даби, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:52:00+03:00
2026-01-28T17:43:00+03:00
в мире
россия
абу-даби
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260125/zapad-2070107448.html
https://ria.ru/20260121/moskva-2069145033.html
https://ria.ru/20260128/ukraina-2070638675.html
россия
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, абу-даби, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Абу-Даби, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Песков анонсировал встречу трехсторонней группы по Украине

Песков: встреча трехсторонней группы по Украине пройдет 1 февраля в Абу-Даби

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Встреча трехсторонней группы Россия — США — Украина запланирована на 1 февраля в Абу-Даби, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Да, 1 февраля, да, ориентировочно, но пока исходим из этого", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Попался, вражина: выяснилось, кто вредит переговорам России и Украины
25 января, 08:00
По словам Пескова, российская делегация регулярно получает указания главы государства. Что касается деталей переговоров, то публичное обсуждение только вредит делу.
"Мы не обсуждаем никакие перечни документов. Мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме — что и происходит", — добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Опыт Минска не забыт: Москва вынесла Киеву приговор
21 января, 08:00

Переговоры в Абу-Даби

Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности прошел в Абу-Даби 23 и 24 января. Российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Встреча была закрытой. Правительство ОАЭ оценило ее как позитивную и конструктивную, отметив, что российская и украинская группы контактировали напрямую.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияАбу-ДабиДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала