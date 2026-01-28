Песков анонсировал встречу трехсторонней группы по Украине

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Встреча трехсторонней группы Россия — США — Украина запланирована на 1 февраля в Абу-Даби, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, 1 февраля, да, ориентировочно, но пока исходим из этого", — сказал он.

По словам Пескова, российская делегация регулярно получает указания главы государства. Что касается деталей переговоров, то публичное обсуждение только вредит делу.

"Мы не обсуждаем никакие перечни документов. Мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме — что и происходит", — добавил он.

Переговоры в Абу-Даби

Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности прошел в Абу-Даби 23 и 24 января. Российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков . Встреча была закрытой. Правительство ОАЭ оценило ее как позитивную и конструктивную, отметив, что российская и украинская группы контактировали напрямую.