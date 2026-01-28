https://ria.ru/20260128/peskov-2070811965.html
Песков анонсировал встречу трехсторонней группы по Украине
Песков анонсировал встречу трехсторонней группы по Украине
Встреча трехсторонней группы Россия — США — Украина запланирована на 1 февраля в Абу-Даби, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2026
Песков: встреча трехсторонней группы по Украине пройдет 1 февраля в Абу-Даби
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Встреча трехсторонней группы Россия — США — Украина запланирована на 1 февраля в Абу-Даби, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Да, 1 февраля, да, ориентировочно, но пока исходим из этого", — сказал он.
По словам Пескова, российская делегация регулярно получает указания главы государства. Что касается деталей переговоров, то публичное обсуждение только вредит делу.
"Мы не обсуждаем никакие перечни документов. Мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме — что и происходит", — добавил он.
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности прошел в Абу-Даби 23 и 24 января. Российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков
. Встреча была закрытой. Правительство ОАЭ
оценило ее как позитивную и конструктивную, отметив, что российская и украинская группы контактировали напрямую.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина
с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом
.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков
, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ
должны выйти из Донбасса
, это важное условие Москвы
.