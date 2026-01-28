Рейтинг@Mail.ru
01:50 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/pensiya-2070668548.html
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам. РИА Новости, 28.01.2026
общество
россия
сергей миронов
госдума рф
справедливая россия
общество, россия, сергей миронов, госдума рф, справедливая россия
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Справедливая Россия
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам.
"Больше десяти лет "Справедливая Россия" требует введения 13-й пенсии…13-я пенсия - это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам, которые поддерживают президента и СВО. Такая выплата поможет компенсировать отставание пенсий от уровня реальной инфляции", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, эти предложения депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" вносят каждый год: в начале декабря 2025 года снова внесли такой законопроект.
Лидер партии рассказал, что, согласно инициативе, к Новому году каждый пенсионер в России получит доплату в размере страховой пенсии по старости, но не ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера. Миронов уточнил, что в прошлом году сумма составила почти 23 тысячи рублей.
Политик считает, что пенсионерам порой не хватает денег на праздничные расходы, а ведь им тоже хочется накрыть новогодний стол, купить подарки детям и внукам.
"На это, кстати, направлено и другое наше программное предложение - о ежеквартальной индексации пенсий. Мы предлагаем повышать пенсии не раз в год, а каждые три месяца... Будем добиваться и нового подхода к индексации, и введения 13-й пенсии". - подытожил Миронов.
