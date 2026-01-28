https://ria.ru/20260128/pensiya-2070668548.html
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам - РИА Новости, 28.01.2026
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T01:50:00+03:00
2026-01-28T01:50:00+03:00
2026-01-28T01:50:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
госдума рф
справедливая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg
https://ria.ru/20260127/gosduma-2070472950.html
https://ria.ru/20260126/pensiya-2070234598.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_628:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_3ea72ad31304408e2b2f048f1d6285a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей миронов, госдума рф, справедливая россия
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Справедливая Россия
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам
РИА Новости: в ГД предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам.
"Больше десяти лет "Справедливая Россия" требует введения 13-й пенсии…13-я пенсия - это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам, которые поддерживают президента и СВО. Такая выплата поможет компенсировать отставание пенсий от уровня реальной инфляции", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, эти предложения депутаты Госдумы
от фракции "Справедливая Россия
" вносят каждый год: в начале декабря 2025 года снова внесли такой законопроект.
Лидер партии рассказал, что, согласно инициативе, к Новому году каждый пенсионер в России
получит доплату в размере страховой пенсии по старости, но не ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера. Миронов
уточнил, что в прошлом году сумма составила почти 23 тысячи рублей.
Политик считает, что пенсионерам порой не хватает денег на праздничные расходы, а ведь им тоже хочется накрыть новогодний стол, купить подарки детям и внукам.
"На это, кстати, направлено и другое наше программное предложение - о ежеквартальной индексации пенсий. Мы предлагаем повышать пенсии не раз в год, а каждые три месяца... Будем добиваться и нового подхода к индексации, и введения 13-й пенсии". - подытожил Миронов.