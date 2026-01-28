Киргизия объяснила, почему обратилась в Суд ЕАЭС из-за российских полисов

"С нашей стороны мы выполнили все обязательства по исполнению договора о ЕАЭС от 2014 года. По нашему мнению, некоторые положения норм этого договора не выполняются в полной мере российской стороной. Поэтому мы направили в суд наше письмо, чтобы он дал пояснение, в полной мере ли мере выполняются обязательства российской стороны. По нашим сведениям, на прошлой неделе заседание по этому вопросу уже прошло, но также, как показывает практика, судебное решение или разъяснение этого суда выходит не сразу, а только через несколько недель после заседания. Поэтому мы ожидаем официального разъяснения от Суда ЕАЭС по этому вопросу", — уточнил чиновник.