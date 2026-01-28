Рейтинг@Mail.ru
Киргизия объяснила, почему обратилась в Суд ЕАЭС из-за российских полисов - РИА Новости, 28.01.2026
09:42 28.01.2026 (обновлено: 18:44 28.01.2026)
Киргизия объяснила, почему обратилась в Суд ЕАЭС из-за российских полисов
Киргизия объяснила, почему обратилась в Суд ЕАЭС из-за российских полисов - РИА Новости, 28.01.2026
Киргизия объяснила, почему обратилась в Суд ЕАЭС из-за российских полисов
Киргизия обратилось в Суд ЕАЭС не с иском к России, а за разъяснениями по поводу медстрахования семей трудовых мигрантов, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 28.01.2026
киргизия
россия
евразийский экономический союз
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
киргизия
россия
киргизия, россия, евразийский экономический союз, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Киргизия, Россия, Евразийский экономический союз, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Киргизия объяснила, почему обратилась в Суд ЕАЭС из-за российских полисов

Киргизия обратилась в Суд ЕАЭС за разъяснениями по страхованию семей мигрантов

БИШКЕК, 28 янв — РИА Новости. Киргизия обратилось в Суд ЕАЭС не с иском к России, а за разъяснениями по поводу медстрахования семей трудовых мигрантов, сообщил РИА Новости заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Киргизии Санжарбек Исаев.
"Там (на заседании комитета парламента Киргизии. — Прим. ред.) было сказано из уст председателя ФОМС, что киргизская сторона обратилась к российской стороне за разъяснениями. Это было так на киргизском проговорено. А в целом это Центром судебного представительства при Министерстве юстиции Киргизской Республики направлено письмо в Суд ЕАЭС для дачи разъяснений по вопросу медстрахования членов семьи наших трудящихся, находящихся в Российской Федерации", — сказал Исаев.
По словам Исаева, вопрос предоставления медицинского страхования на территории Киргизии и России обсуждается на различных площадках, в частности на площадке ЕАЭС.
"С нашей стороны мы выполнили все обязательства по исполнению договора о ЕАЭС от 2014 года. По нашему мнению, некоторые положения норм этого договора не выполняются в полной мере российской стороной. Поэтому мы направили в суд наше письмо, чтобы он дал пояснение, в полной мере ли мере выполняются обязательства российской стороны. По нашим сведениям, на прошлой неделе заседание по этому вопросу уже прошло, но также, как показывает практика, судебное решение или разъяснение этого суда выходит не сразу, а только через несколько недель после заседания. Поэтому мы ожидаем официального разъяснения от Суда ЕАЭС по этому вопросу", — уточнил чиновник.
Как объяснил Исаев, вышеупомянутое разъяснение даст почву для новых обсуждений на площадке ЕАЭС и более сильную аргументацию позиции Киргизии в диалоге с Россией.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Киргизия предложила тестировать детей мигрантов на знание русского у себя
23 июля 2025, 13:26
23 июля 2025, 13:26
 
КиргизияРоссияЕвразийский экономический союзФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
