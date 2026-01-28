Пианист Кашпурин рассказал, как готовился к конкурсу в Нидерландах

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский пианист Александр Кашпурин, победивший в международном фортепианном конкурсе Liszt Utrecht в Нидерландах, рассказал РИА Новости, что его довольно поздно пригласили участвовать в конкурсе, но несмотря на это, ему удалось быстро и глубоко понять суть музыкальной программы.