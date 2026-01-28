Рейтинг@Mail.ru
28.01.2026
17:20 28.01.2026
Пианист Кашпурин рассказал, как готовился к конкурсу в Нидерландах
Российский пианист Александр Кашпурин, победивший в международном фортепианном конкурсе Liszt Utrecht в Нидерландах, рассказал РИА Новости, что его довольно... РИА Новости, 28.01.2026
Пианист Кашпурин рассказал, как готовился к конкурсу в Нидерландах

© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"Александр Кашпурин за роялем
Александр Кашпурин за роялем - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"
Александр Кашпурин за роялем. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский пианист Александр Кашпурин, победивший в международном фортепианном конкурсе Liszt Utrecht в Нидерландах, рассказал РИА Новости, что его довольно поздно пригласили участвовать в конкурсе, но несмотря на это, ему удалось быстро и глубоко понять суть музыкальной программы.
Финал конкурса прошел в концертном зале "Тиволи Вреденбург" в Утрехте 24 января. Второе место было отдано пианисту Томасу Келли из Великобритании, а третье место завоевал Кан Тхэ Ким из Южной Кореи.
"Мое участие в конкурсе получилось особенным еще и потому, что приглашение было достаточно поздним, а за несколько недель до него у меня уже шла интенсивная концертная жизнь в Петербурге и за его пределами... Единственным возможным способом выучивания произведений стало стремление как можно быстрее и глубже понять их суть, внутреннюю логику и смысл", - рассказал он.
Александр Кашпурин - пианист и дирижер из Санкт-Петербурга. Окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. Сотрудничает с Мариинским театром и Филармонией Санкт-Петербурга. Лауреат международных конкурсов. Выступал в качестве солиста в Великобритании, Франции, Бельгии, Китае, Польше, Германии, Австрии, Италии, Испании и других странах.
Liszt Utrecht - международный фортепианный конкурс, посвященный творчеству великого композитора Ференца Листа. Конкурс был учрежден в 1986 году к столетию со дня смерти Листа. Проводится в Нидерландах и раз в три года собирает пианистов в возрасте от 17 до 29 лет со всего мира.
Пианист Фредерик Кемпф - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Пианист Кемпф рассказал, как отдыхает в поездках в Россию
18 января, 11:13
 
Санкт-ПетербургНидерландыВеликобританияМариинский театр
 
 
