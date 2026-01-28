Рейтинг@Mail.ru
Мурманские ученые научились оценивать выбросы парниковых газов от судов - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/nauka-2069904997.html
Мурманские ученые научились оценивать выбросы парниковых газов от судов
Мурманские ученые научились оценивать выбросы парниковых газов от судов - РИА Новости, 28.01.2026
Мурманские ученые научились оценивать выбросы парниковых газов от судов
Способ оценки выбросов парниковых газов судами в акватории разработали специалисты МАУ. По их мнению, методика поможет морским перевозчикам на Северном морском... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T09:00:00+03:00
2026-01-28T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
рнф
россия
российские инновации
экологическое благополучие
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069908310_132:265:3072:1919_1920x0_80_0_0_62878d3aa74cc68e489d877d92230dde.jpg
https://ria.ru/20260119/nauka-2068347427.html
https://ria.ru/20250320/nauka-2006037253.html
https://ri.ria.ru/20250306/nauka-2003201140.html
россия
арктика
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069908310_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_0f7759a5bca809289507f7bf10ebb21a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, рнф, россия, российские инновации, экологическое благополучие, арктика, мурманск, экология
Наука, Наука, Университетская наука, РНФ, Россия, Российские инновации, Экологическое благополучие, Арктика, Мурманск, Экология
Мурманские ученые научились оценивать выбросы парниковых газов от судов

РИА Новости: ученые создали методику оценки вредных выбросов морских судов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкКорабли в морском порту Дудинка
Корабли в морском порту Дудинка - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Способ оценки выбросов парниковых газов судами в акватории разработали специалисты МАУ. По их мнению, методика поможет морским перевозчикам на Северном морском пути соблюдать действующие экологические требования и контролировать выбросы углекислого газа, сообщили в Минобрнауки России.
В последние годы значительно возрос грузопоток по Северному морскому пути, одновременно с этим произошло ужесточение международных экологических требований к морскому транспорту. Для соблюдения существующих норм и сокращения выбросов углекислого газа судовладельцам, регуляторам и экологическим аудиторам потребовался способ точной оценки выбросов, с помощью которого можно было бы оценивать углеродный след морских грузоперевозок и планировать "зеленые" маршруты с минимизацией экологического воздействия.
ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Ученые считают, что ИИ станет ключевым инструментом освоения Арктики
19 января, 07:00
Исследователи Мурманского арктического университета (МАУ) разработали адаптивный метод количественной оценки выбросов парниковых газов (CO2, CH4​, N2​O и других) от судов в морских акваториях. Ключевое преимущество метода, по мнению авторов, это способность учитывать комплекс факторов, влияющих на точность расчетов в арктических условиях.
"Особенно важно, что метод адаптирован к специфике арктических маршрутов: учитывает ледовые условия, длительность переходов и режимы работы двигателей. Это позволяет избежать погрешностей, характерных для традиционных подходов к расчету выбросов", — рассказала заведующая научно-исследовательской лабораторией "Экоинжиниринг и мониторинг загрязнений арктической зоны" МАУ Жанна Васильева.
По ее словам, методику можно внедрять в системы экологического мониторинга портов и прибрежных зон, в цифровые платформы управления судоходством, включая диспетчерские центры Севморпути, в программные модули для оптимизации маршрутов с учетом углеродного следа, в процедуры сертификации "экологичных" перевозок и оценки экологических рисков.
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Ученые выяснили, что арктические газоны замедляют глобальное потепление
20 марта 2025, 09:00
В будущем ученые МАУ планируют адаптировать разработанный алгоритм для ледовых условий, характерных для арктической акватории, а также расширить базу спутниковых данных для повышения оперативности мониторинга.
"Наша цель — создать инструмент, который сделает арктическое судоходство не только эффективным, но и экологически ответственным. Точность оценки выбросов — первый шаг к их сокращению. Мы благодарны университету и РНФ за поддержку проекта и надеемся на сотрудничество с отраслевыми партнерами для масштабирования разработки", — добавила Васильева.
Исследователи получили патент на разработку, сообщил заведующий научно-исследовательской лабораторией "Логистика в Арктике" МАУ Михаил Васеха.
Добыча - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Энергия из отходов. Ученые упростили получение метана из конденсата
6 марта 2025, 09:00
"Логистика будущего требует баланса между скоростью доставки и воздействием на климат. Наш метод помогает найти этот баланс, интегрируя данные в эффективные решения. Проект РНФ позволил объединить экспертизу экологии и логистики, и патент — закономерный итог этой синергии", — заключил он.
Исследование выполняется в рамках проекта РНФ "Разработка методики мониторинга, оценки и прогнозирования парниковых выбросов от судов в арктической акватории с помощью спутниковых данных".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРНФРоссияРоссийские инновацииЭкологическое благополучиеАрктикаМурманскЭкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала