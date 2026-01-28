Мурманские ученые научились оценивать выбросы парниковых газов от судов

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Способ оценки выбросов парниковых газов судами в акватории разработали специалисты МАУ. По их мнению, методика поможет морским перевозчикам на Северном морском пути соблюдать действующие экологические требования и контролировать выбросы углекислого газа, сообщили в Минобрнауки России.

В последние годы значительно возрос грузопоток по Северному морскому пути, одновременно с этим произошло ужесточение международных экологических требований к морскому транспорту. Для соблюдения существующих норм и сокращения выбросов углекислого газа судовладельцам, регуляторам и экологическим аудиторам потребовался способ точной оценки выбросов, с помощью которого можно было бы оценивать углеродный след морских грузоперевозок и планировать "зеленые" маршруты с минимизацией экологического воздействия.

Исследователи Мурманского арктического университета (МАУ) разработали адаптивный метод количественной оценки выбросов парниковых газов (CO 2 , CH 4 ​, N 2​ O и других) от судов в морских акваториях. Ключевое преимущество метода, по мнению авторов, это способность учитывать комплекс факторов, влияющих на точность расчетов в арктических условиях.

"Особенно важно, что метод адаптирован к специфике арктических маршрутов: учитывает ледовые условия, длительность переходов и режимы работы двигателей. Это позволяет избежать погрешностей, характерных для традиционных подходов к расчету выбросов", — рассказала заведующая научно-исследовательской лабораторией "Экоинжиниринг и мониторинг загрязнений арктической зоны" МАУ Жанна Васильева.

По ее словам, методику можно внедрять в системы экологического мониторинга портов и прибрежных зон, в цифровые платформы управления судоходством, включая диспетчерские центры Севморпути, в программные модули для оптимизации маршрутов с учетом углеродного следа, в процедуры сертификации "экологичных" перевозок и оценки экологических рисков.

В будущем ученые МАУ планируют адаптировать разработанный алгоритм для ледовых условий, характерных для арктической акватории, а также расширить базу спутниковых данных для повышения оперативности мониторинга.

"Наша цель — создать инструмент, который сделает арктическое судоходство не только эффективным, но и экологически ответственным. Точность оценки выбросов — первый шаг к их сокращению. Мы благодарны университету и РНФ за поддержку проекта и надеемся на сотрудничество с отраслевыми партнерами для масштабирования разработки", — добавила Васильева.

Исследователи получили патент на разработку, сообщил заведующий научно-исследовательской лабораторией "Логистика в Арктике" МАУ Михаил Васеха.

"Логистика будущего требует баланса между скоростью доставки и воздействием на климат. Наш метод помогает найти этот баланс, интегрируя данные в эффективные решения. Проект РНФ позволил объединить экспертизу экологии и логистики, и патент — закономерный итог этой синергии", — заключил он.