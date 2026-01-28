Рейтинг@Mail.ru
Москалькова предложила проработать меры поддержки педагогов - РИА Новости, 28.01.2026
18:51 28.01.2026
Москалькова предложила проработать меры поддержки педагогов
общество, татьяна москалькова, россия
Москалькова предложила проработать меры поддержки педагогов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила проработать в России дополнительные меры социальной поддержки педагогам для усиления привлекательности профессии.
Москалькова в среду на пленарном заседании Госдумы представила доклад о своей деятельности за 2025 год. Омбудсмен в докладе выступила с рекомендациями и предложениями к органам власти.
В докладе омбудсмен отметила, что россияне сообщают ей, что в случае неполной учебной нагрузки, которой не обеспечивают руководители образовательных учреждений, заработная плата педагога устанавливается ниже МРОТ, что противоречит Конституции РФ.
"В этой связи представляется необходимым проработать дополнительные меры социальной поддержки педагогическим работникам в целях усиления привлекательности данной профессии", - говорится в докладе федерального омбудсмена о деятельности за 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости.
Учитель на уроке - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Госдуме предложили в несколько раз повысить зарплату школьным учителям
