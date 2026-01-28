Медведев рассказал, почему не всем школьникам нравится электронный дневник

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Электронный дневник нравится не всем детям, потому что его невозможно потерять, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Вот сейчас Дмитрий Юрьевич (Григоренко - ред.) сказал, что детям очень нравится электронный дневник. Не всем детям нравится электронный дневник. Его невозможно потерять", - пошутил Медведев в завершающем слове.