Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, почему не всем школьникам нравится электронный дневник - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 28.01.2026 (обновлено: 14:56 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/medvedev-2070762089.html
Медведев рассказал, почему не всем школьникам нравится электронный дневник
Медведев рассказал, почему не всем школьникам нравится электронный дневник - РИА Новости, 28.01.2026
Медведев рассказал, почему не всем школьникам нравится электронный дневник
Электронный дневник нравится не всем детям, потому что его невозможно потерять, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия"... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:50:00+03:00
2026-01-28T14:56:00+03:00
общество
россия
москва
дмитрий медведев
единая россия
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070735498_0:14:2976:1687_1920x0_80_0_0_90cbdab1b823c8358d1bde233f05e6dc.jpg
https://ria.ru/20250515/elzhur-1778508047.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070735498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a31e9fc859a1887b3fb49f1458637e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, дмитрий медведев, единая россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Медведев рассказал, почему не всем школьникам нравится электронный дневник

Медведев рассказал, почему некоторым школьникам не нравится электронный дневник

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на IX Всероссийском форуме Центров госуслуг в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на IX Всероссийском форуме Центров госуслуг в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на IX Всероссийском форуме Центров госуслуг в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Электронный дневник нравится не всем детям, потому что его невозможно потерять, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В среду Медведев выступил на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве.
"Вот сейчас Дмитрий Юрьевич (Григоренко - ред.) сказал, что детям очень нравится электронный дневник. Не всем детям нравится электронный дневник. Его невозможно потерять", - пошутил Медведев в завершающем слове.
Электронный дневник - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Все оценки в телефоне: как завести электронный дневник и пользоваться им
15 мая 2025, 13:00
 
ОбществоРоссияМоскваДмитрий МедведевЕдиная РоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала