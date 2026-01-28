https://ria.ru/20260128/medvedev-2070762089.html
Медведев рассказал, почему не всем школьникам нравится электронный дневник
Медведев рассказал, почему не всем школьникам нравится электронный дневник - РИА Новости, 28.01.2026
Медведев рассказал, почему не всем школьникам нравится электронный дневник
Электронный дневник нравится не всем детям, потому что его невозможно потерять, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия"... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:50:00+03:00
2026-01-28T13:50:00+03:00
2026-01-28T14:56:00+03:00
общество
россия
москва
дмитрий медведев
единая россия
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070735498_0:14:2976:1687_1920x0_80_0_0_90cbdab1b823c8358d1bde233f05e6dc.jpg
https://ria.ru/20250515/elzhur-1778508047.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070735498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a31e9fc859a1887b3fb49f1458637e1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, дмитрий медведев, единая россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Медведев рассказал, почему не всем школьникам нравится электронный дневник
Медведев рассказал, почему некоторым школьникам не нравится электронный дневник