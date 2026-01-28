Рейтинг@Mail.ru
МAX вошел в пятерку самых быстро развивающихся сервисов в мире - РИА Новости, 28.01.2026
12:04 28.01.2026
МAX вошел в пятерку самых быстро развивающихся сервисов в мире
МAX вошел в пятерку самых быстро развивающихся сервисов в мире - РИА Новости, 28.01.2026
МAX вошел в пятерку самых быстро развивающихся сервисов в мире
Число пользователей национального мессенджера Мах достигло 89 миллионов человек, он вошел в пятерку самых быстро развивающихся сервисов в мире, заявил первый... РИА Новости, 28.01.2026
технологии
россия
москва
сергей кириенко
мессенджер max
россия
москва
Новости
ru-RU
технологии, россия, москва, сергей кириенко, мессенджер max
Технологии, Россия, Москва, Сергей Кириенко, Мессенджер Max
МAX вошел в пятерку самых быстро развивающихся сервисов в мире

Число пользователей MAX достигло 89 миллионов человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Число пользователей национального мессенджера Мах достигло 89 миллионов человек, он вошел в пятерку самых быстро развивающихся сервисов в мире, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
С 28 по 30 января в Москве в Конгресс-центре ЦМТ проходит IX Всероссийский форум многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг.
"Сегодня уже 89 миллионов пользователей, к выходным будет 90 миллионов. К выходным будет 60 миллионов, использующих (мессенджер - ред.) каждый день. Кстати, Мах вошел в пятерку самых быстроразвивающихся интернет-сервисов мира, не России, а мира", - сказал Кириенко в ходе пленарной сессии "15 лет эволюции Центров Госуслуг. К новой культуре государственных сервисов".
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В MAX появилась функция отложенной отправки сообщений
26 января, 15:33
 
ТехнологиРоссияМоскваСергей КириенкоМессенджер Max
 
 
