Матвиенко обвинила европейских чиновников в откровенной лжи

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Европейские чиновники перешли на откровенную и преступную ложь, когда говорят, что Россия веками проявляла агрессию к своим соседям, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Тенденция на становление более справедливого многополярного миропорядка, мы видим, набирает быстрые обороты. И никакие авантюры отдельных держав, грубо нарушающих нормы международного права, не могут её переломить", - констатировала председатель СФ.