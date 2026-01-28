Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко обвинила европейских чиновников в откровенной лжи - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/matvienko-2070714157.html
Матвиенко обвинила европейских чиновников в откровенной лжи
Матвиенко обвинила европейских чиновников в откровенной лжи - РИА Новости, 28.01.2026
Матвиенко обвинила европейских чиновников в откровенной лжи
Европейские чиновники перешли на откровенную и преступную ложь, когда говорят, что Россия веками проявляла агрессию к своим соседям, заявила председатель Совета РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T11:01:00+03:00
2026-01-28T11:01:00+03:00
в мире
россия
европа
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001959468_0:28:800:478_1920x0_80_0_0_0042125ad03fe9b2cfce28e5ee4af11f.jpg
https://ria.ru/20260123/germaniya-2069657987.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001959468_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_7a69ebb0e376d49094432e56967037b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, валентина матвиенко, совет федерации рф
В мире, Россия, Европа, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко обвинила европейских чиновников в откровенной лжи

Матвиенко: чиновники Евросоюза перешли на откровенную ложь

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Европейские чиновники перешли на откровенную и преступную ложь, когда говорят, что Россия веками проявляла агрессию к своим соседям, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Европейские чиновники перешли на откровенную, преступную ложь. Они заявляют, что Европа якобы никогда не нападала на нашу страну, что мы, а не они, веками проявляли агрессию по отношению к своим соседям", - сказала она, открывая весеннюю сессию СФ.
Парламентарий также добавила, что сенаторы будут твёрдо отстаивать национальные интересы РФ и историческую правду на всех международных площадках.
"Тенденция на становление более справедливого многополярного миропорядка, мы видим, набирает быстрые обороты. И никакие авантюры отдельных держав, грубо нарушающих нормы международного права, не могут её переломить", - констатировала председатель СФ.
Руда в цехе АО Туганский горно-обогатительный комбинат Ильменит - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Стратегическая ошибка": Европа признала новую зависимость от России
23 января, 08:00
 
В миреРоссияЕвропаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала