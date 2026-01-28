https://ria.ru/20260128/matvienko-2070714157.html
Матвиенко обвинила европейских чиновников в откровенной лжи
Матвиенко обвинила европейских чиновников в откровенной лжи
Европейские чиновники перешли на откровенную и преступную ложь, когда говорят, что Россия веками проявляла агрессию к своим соседям, заявила председатель Совета РИА Новости, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Европейские чиновники перешли на откровенную и преступную ложь, когда говорят, что Россия веками проявляла агрессию к своим соседям, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Европейские чиновники перешли на откровенную, преступную ложь. Они заявляют, что Европа
якобы никогда не нападала на нашу страну, что мы, а не они, веками проявляли агрессию по отношению к своим соседям", - сказала она, открывая весеннюю сессию СФ.
Парламентарий также добавила, что сенаторы будут твёрдо отстаивать национальные интересы РФ
и историческую правду на всех международных площадках.
"Тенденция на становление более справедливого многополярного миропорядка, мы видим, набирает быстрые обороты. И никакие авантюры отдельных держав, грубо нарушающих нормы международного права, не могут её переломить", - констатировала председатель СФ.