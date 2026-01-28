https://ria.ru/20260128/matvienko-2070710205.html
Матвиенко обвинила киевский режим в узурпации власти
Матвиенко обвинила киевский режим в узурпации власти - РИА Новости, 28.01.2026
Матвиенко обвинила киевский режим в узурпации власти
Главари киевского режима отменили выборы и узурпировали власть, в это же время в России выборы проходят в установленных Конституцией нашей страны порядке и... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T10:34:00+03:00
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
россия
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Матвиенко обвинила киевский режим в узурпации власти
Матвиенко: киевский режим отменил выборы и узурпировал власть