Матвиенко обвинила киевский режим в узурпации власти - РИА Новости, 28.01.2026
10:34 28.01.2026 (обновлено: 10:48 28.01.2026)
Матвиенко обвинила киевский режим в узурпации власти
Матвиенко обвинила киевский режим в узурпации власти
Главари киевского режима отменили выборы и узурпировали власть, в это же время в России выборы проходят в установленных Конституцией нашей страны порядке и... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T10:34:00+03:00
2026-01-28T10:48:00+03:00
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001959468_0:28:800:478_1920x0_80_0_0_0042125ad03fe9b2cfce28e5ee4af11f.jpg
https://ria.ru/20251226/peskov-2064878931.html
россия
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко обвинила киевский режим в узурпации власти

Матвиенко: киевский режим отменил выборы и узурпировал власть

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Главари киевского режима отменили выборы и узурпировали власть, в это же время в России выборы проходят в установленных Конституцией нашей страны порядке и сроки, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Хочу подчеркнуть, что в отличие от "киевского режима", чьи главари отменили выборы и фактически узурпировали власть, в России выборы проводятся в установленные конституцией сроки", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию СФ.
Говоря о выборах в нижнюю палату российского парламента в сентябре, председатель Совета Федерации также отметила, что необходимо пресекать возможные провокации и попытки вмешательства в избирательный процесс.
"Прошу профильную комиссию Совета Федерации по защите государственного суверенитета в постоянном режиме анализировать ситуацию", - констатировала Матвиенко.
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ мире
 
 
