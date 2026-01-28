Меры поддержки бойцов сохранятся и по завершению СВО, заявила Матвиенко

"В весеннюю сессию мы продолжим уделять приоритетное внимание вопросам поддержки участников специальной военной операции, в том числе их реабилитации и возвращению к мирной трудовой жизни. Они и члены их семей должны быть уверены в том, что все их права и интересы в полном объёме защищены государством. Хочу ещё раз повторить, что все меры, действующие сегодня, сохранятся и по завершению боевых действий", - сказала политик на открытии весенней сессии палаты.