Меры поддержки бойцов сохранятся и по завершению СВО, заявила Матвиенко
Меры поддержки бойцов сохранятся и по завершению СВО, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.01.2026
Меры поддержки бойцов сохранятся и по завершению СВО, заявила Матвиенко
Все меры поддержки участников спецоперации, действующие сегодня, сохранятся и по завершению боевых действий, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T10:14:00+03:00
2026-01-28T10:14:00+03:00
2026-01-28T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
валентина матвиенко
валентина матвиенко
Меры поддержки бойцов сохранятся и по завершению СВО, заявила Матвиенко
Матвиенко: меры поддержки бойцов СВО сохранятся и по завершению боевых действий
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Все меры поддержки участников спецоперации, действующие сегодня, сохранятся и по завершению боевых действий, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"В весеннюю сессию мы продолжим уделять приоритетное внимание вопросам поддержки участников специальной военной операции, в том числе их реабилитации и возвращению к мирной трудовой жизни. Они и члены их семей должны быть уверены в том, что все их права и интересы в полном объёме защищены государством. Хочу ещё раз повторить, что все меры, действующие сегодня, сохранятся и по завершению боевых действий", - сказала политик на открытии весенней сессии палаты.
По ее словам, сенаторы планируют рассмотреть ряд законопроектов, разработанных по итогам общения с участниками СВО, а профильная рабочая группа Совета Федерации
будет действовать как группа незамедлительного законодательного реагирования, откликаясь на запросы действующих военнослужащих и ветеранов.
"Это не только вопрос качества парламентской работы, но и важная социальная и государственная миссия", - сказала Матвиенко
