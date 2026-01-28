Рейтинг@Mail.ru
Меры поддержки бойцов сохранятся и по завершению СВО, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 28.01.2026 (обновлено: 10:15 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/matvienko-2070705911.html
Меры поддержки бойцов сохранятся и по завершению СВО, заявила Матвиенко
Меры поддержки бойцов сохранятся и по завершению СВО, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.01.2026
Меры поддержки бойцов сохранятся и по завершению СВО, заявила Матвиенко
Все меры поддержки участников спецоперации, действующие сегодня, сохранятся и по завершению боевых действий, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T10:14:00+03:00
2026-01-28T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
валентина матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642937_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45579cca7da6cb292c0e7e87d571e460.jpg
https://ria.ru/20260126/putin-2070411932.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642937_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e802f9a8ec8235f7a2fea8820024bf90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валентина матвиенко
Специальная военная операция на Украине, Валентина Матвиенко
Меры поддержки бойцов сохранятся и по завершению СВО, заявила Матвиенко

Матвиенко: меры поддержки бойцов СВО сохранятся и по завершению боевых действий

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Все меры поддержки участников спецоперации, действующие сегодня, сохранятся и по завершению боевых действий, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"В весеннюю сессию мы продолжим уделять приоритетное внимание вопросам поддержки участников специальной военной операции, в том числе их реабилитации и возвращению к мирной трудовой жизни. Они и члены их семей должны быть уверены в том, что все их права и интересы в полном объёме защищены государством. Хочу ещё раз повторить, что все меры, действующие сегодня, сохранятся и по завершению боевых действий", - сказала политик на открытии весенней сессии палаты.
По ее словам, сенаторы планируют рассмотреть ряд законопроектов, разработанных по итогам общения с участниками СВО, а профильная рабочая группа Совета Федерации будет действовать как группа незамедлительного законодательного реагирования, откликаясь на запросы действующих военнослужащих и ветеранов.
"Это не только вопрос качества парламентской работы, но и важная социальная и государственная миссия", - сказала Матвиенко.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Путин отметил свежий взгляд ветеранов СВО
26 января, 20:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВалентина Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала