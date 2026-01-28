Денис Максимов: пекарня "Машенька" воспользуется предложенной поддержкой

Люберецкая пекарня "Машенька" после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным прославилась на всю страну. Владелец пекарни Денис Максимов рассказал в интервью РИА Новости, что планирует воспользоваться мерами поддержки, предложенными главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым, и ждет их законодательного закрепления. Беседовали Анастасия Сапрыкина и Анастасия Коноплянкина.

– Пекарня "Машенька" недавно прогремела на всю страну. За вас заступился сам президент, а глава Минэкономразвития предложил варианты сохранения бизнеса. Вы передумали закрывать бизнес?

– Внимание со стороны президента и впоследствии правительства нам безусловно приятно. У нас был план до прямой линии с президентом, но, конечно, менее радужный. После прямой линии те меры поддержки, которые озвучил Максим Геннадьевич Решетников на заседании правительства, вселяют в нас надежду, мы ждем их скорейшего законодательного закрепления, чтобы я и все мои коллеги, малые предприятия, смогли ими воспользоваться.

Сейчас мы должны соответствовать определенным критериям, один из которых, самый больной для нас – это достаточно высокая средняя зарплата по нашей отрасли по региону. Со следующего года мы можем использовать такую льготу как освобождение от уплаты НДС. Те меры, которые были озвучены на заседании правительства, они позволяют надеяться, что уже со второго квартала текущего года нам будет доступна эта льгота. И мы ей воспользуемся.

– Не хотите менять ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности – ред.)?

– Нет, мы не хотим. Наверное, мы останемся в этой сфере деятельности. Основной ОКВЭД останется прежним. Мы поднимем зарплату и воспользуемся льготой по освобождению от уплаты НДС.

И плюс Максим Геннадьевич сказал, что есть список правительства, в котором указаны отрасли, которые являются приоритетными на усмотрение региональных властей. И если Московская область общепит внесет в этот список, то мы сможем воспользоваться еще и льготой по упрощенной системе налогообложения.

– Тогда у вас будет и нулевая ставка по НДС?

– Да, пока возможны два варианта. Посмотрим, какой наступит для нас раньше, чтобы мы могли не просто дальше существовать, а развиваться. Поскольку, не буду лукавить, что я обычный пекарь сейчас, потому что внимание просто зашкаливает. Меры поддержки были и раньше, я ими пользовался, но они были не так доступны, как стали сейчас.

Сейчас, естественно, на мои просьбы откликаются быстрее и раньше, предлагают что-то сами. Естественно, я в привилегированном положении. Но, повторюсь, наша отрасль хлебопечения, производство хлебобулочных изделий, она находится под особым контролем и опекой нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Поэтому мы достучались. Надеюсь, что эти изменения на федеральном уровне и на региональном помогут мне и моим коллегам.

– К вам обращаются другие предприниматели по похожим проблемам?

– Да, конечно. Каждый день поступают звонки. Очень много звонков от моих непосредственных коллег, у кого мини-пекарни, потому что это достаточно популярный вид малого бизнеса в России в последние лет десять.

– А конкуренция очень жесткая в сфере?

– Если хорошее место, то естественно ты не будешь стоять на этой локации один. Обязательно кто-то откроется рядом, начинается конкурентная борьба, чаще всего хорошая. Потому что хорошее место дает возможность заработать нескольким участникам.

– Стоит ли молодым предпринимателям открывать пекарни?

– Если относиться к своему делу ответственно, лелеять его, как ребенка, потому что иначе ничего не получится. Ко мне часто обращаются за советами, и я всем говорю: если ты хочешь, чтобы твой бизнес рос, развивался – естественно, это не 24/7, мы, конечно, спим – но работа начинается с шести утра и заканчивается в 11-12 часов вечера. А если открыть пекарню, нанять сотрудников, а потом только приходить за выручкой, то бизнес просуществует только ограниченный отрезок времени, даже на хорошем месте.

– Часто вы выходите помогать в пекарне как сотрудник?

– Как сотрудник – да, я могу подменить. Я могу, в принципе, все. Я, конечно, условный пекарь. Хотя у меня была такая мысль – как следует этому научиться.

Естественно, для меня касса – это известная наука. Потому что нам с супругой, когда мы открыли первую пекарню, пришлось три месяца самим работать на кассе, хотя мы с этим дела не имели совершенно никакого, только с обратной стороны. Поэтому все знакомо: заказ продуктов, административные вещи. Сейчас я их исполняю тоже, пока администратор в отпуске.

– Бухгалтера вам удалось найти?

– С бухгалтером мы вопрос решили, потому что на рынке есть решение, и это действительно просто.

– Все отрасли сталкиваются с дефицитом работников, в пекарнях есть кадровый голод?

– У любого бизнеса, малого в том числе, существует свой жизненный цикл. То есть люди эмоционально устают от ведения бизнеса, это непросто. Хоть его называют малым, а проблем там, наверное, больше, чем в большом, потому что там ты можешь делегировать полномочия, а здесь 90% сосредоточено на тебе. И с кадрами проблема.

Но стало появляться больше откликов на наши вакансии. Люди сами стали звонить, даже если вакансия не размещена. Многие теперь хотят работать в "Машеньке". И мы сейчас даже имеем выбор по пекарям, по продавцам. Об этом я два месяца назад мечтать просто не мог.

– Вы помогали советами другим предпринимателям, вам и сейчас звонят по налоговым вопросам. Вы не хотите стать омбудсменом в сфере бизнеса?

– Лукавить не буду, такие предложения поступают. Честно говоря, мне надо собраться с мыслями и найти какую-то опору лично для себя, и потом, после этого, возможно, принять какое-то решение. По идее, почему нет? Это не секрет, что мы с супругой открывали на нее ИП. Я тогда работал в коммерческом банке и не мог этого сделать. После рождения младшего сына она немного отошла от бизнеса, занялась семейными делами. Я в это "впрягся" уже самостоятельно. Поэтому я готов к каким-то конкретным предложениям по этому поводу, потому что людей обращается много. Посмотрим, что выйдет.

– У вас сейчас три пекарни. Планируете открывать еще?

– Мы собираемся развиваться, я думал об этом даже, когда были приняты налоговые изменения, которые коснулись малого бизнеса. Все равно об этом думаешь, все равно ищешь новые локации, смотришь, где какое место появляется, следишь за новинками по оборудованию – это уже процесс, который остановить тяжело.

Была встреча в правительстве Московской области, и была разработана программа непосредственно нашей поддержки, развития нашей пекарни. Благодаря правительству и губернатору нам будут предоставлены земельные участки, на которых мы можем построить небольшие нестационарные павильоны и запустить пекарни полного цикла в местах, которые нам предложат. Мы сейчас находимся на этапе согласования. Потому что после такой поддержки президента мы не имеем права ударить в грязь лицом. Будем стараться выжать максимум.

– Хотите прийти и в другие регионы?

– Если набрать команду, то мы готовы масштабироваться хоть по всей стране. Но я не хочу делать слишком широкие шаги, я люблю двигаться ступенчато – когда ты уверенно сделал шаг и на одну ногу оперся, тогда уже можно делать другой шаг. А размахнуться, чтобы потом не справиться с задачей – так я не хотел бы поступать.

– Вы не собираетесь выпускать сувенирную продукцию с "Машенькой"?

– У меня среди друзей много достаточно предприимчивых, креативных людей. Такие предложения были. Но непросто найти человека, которому ты доверишься и будешь дальше совместно продолжать свой бизнес. Возможно, если мы сейчас пойдем по тому плану развития, который согласовали с Московской областью, это будет присутствовать, почему нет.

– Ассортимент будете расширять?

– Ассортимент для нас – это живая субстанция, которая постоянно меняется. Мы вводим что-то новое, пробуем: пошло – не пошло, понравилось покупателям – не понравилось. Понравилось – идет, не понравилось – убрали. И не факт, что через три-четыре месяца мы эту позицию опять не введем, и она пойдет. То есть надо постоянно нащупывать и смотреть.

Безусловно, после прямой линии с президентом все хотели такую же корзинку получить. Много заказов, корзинок у нас еще полно. И многие теперь хотят попробовать десерты, которые мы изготовили для высокого американского гостя. И мы сами попробовали их. До этого у нас была в основном традиционная русская выпечка и классические десерты. Наш кондитер, пекари несколько подходов к этому делали. Все получалось вкусно, но мы хотели сделать идеально, чтобы это получилось для такого человека. И сейчас будем их вводить. Там и маффины американские с черничным джемом, с малиновым, клубничным, американские пироги яблочные традиционные, брауни, шоколадное печенье.

– Получали ли вы какую-то обратную реакцию от американского гостя?

– Нет, не получали. Я, честно говоря, на нее не сильно надеялся. Мы постарались просто сделать этот заказ идеальным, передали его. Надеюсь, если дойдет до господина Уиткоффа, ему понравится, и его коллеге, если он угостит. Если будут еще заказы, будем рады выполнить.

– Вы получили реакцию от президента по его заказу?

– Конечно, получили. На следующий день мне позвонил друг, говорит: "ну что, Владимир Владимирович тебя поблагодарил". Я сначала подумал, он посмотрел прямую линию и услышал какую-то выжимку оттуда. А потом мне прислали ролик, где президент назвал меня по имени и отчеству, поздравил с Новым годом и сказал, что хочет нас поздравить, и что подарок будет отправлен. Это был винный набор, шоколад и варенье, которое мы теперь заказываем везде, детям понравилось. Мы теперь едим только это варенье, либо бабушкино. И икона – складень серебряный с изображением святого равноапостольного князя Владимира, Георгия Победоносца, Спаса Нерукотворного. Такая дорожная икона, которая раскладывается, серебряная, очень красивая. Я когда увидел, это было очень трогательно и неожиданно. Это наша семейная реликвия, это память для меня на всю жизнь, и она будет передаваться по наследству моим детям и внукам.

– Какая ваша выпечка понравилась президенту?

– Я так понимаю, что Владимир Владимирович – любитель нашей традиционной русской кухни, в том числе и выпечки. Мы отправляли пирожки с капустой, лук-яйцо, с картошкой, были слоечки со свежей ягодой: с клубникой, с вишней и по-моему, сочники. Если не ошибаюсь, на кадрах он пробует сочник с творогом. Мне показалось, что это был именно он. Я так понимаю, что он сделал выбор в сторону сочника.

– А не планируете этот сочник назвать "президентским"?

– Честно говоря, я считаю это перебором. Потому что я не хочу спекулировать на внимании президента. Естественно, со временем мне захочется сделать фотографии с прямой линии, повесить их, может быть, на мониторе, который у нас висит в пекарне, чтобы люди видели это.

– Как появление на прямой линии повлияло на вашу жизнь? Может быть, начали узнавать на улице?

– Наверное, 80% наших покупателей, которые были в первую неделю после прямой линии, приезжали за 20-30 километров. Естественно, этот поток потихонечку иссяк. Но у нас закрепились те люди, для которых мы не были в пешей доступности – немножечко пройтись нужно или на машине доехать. По поводу узнаваемости, конечно, да, и на улице узнают, иногда называют "Машенькой". Дети в основном говорят: "вот "Машенька" пошел". Дочерей моих тоже узнают, это приятно. Был приятный случай еще 31 декабря, я сам развозил заказы, и заказ в Люберцы был. Я приехал, подъезжаю, человек подъезжает, за рулем, видимо, отец его был, а из салона выходит парень в форме, он с СВО пришел. Меня увидел, обрадовался, говорит, можно с вами сфотографироваться? Взяли нашу коробку с пирогами, подняли пальцы, щелкнулись. Говорит, сейчас к ребятам через неделю вернусь, им покажу, расскажу. Это было, конечно, приятно.

– Какая самая популярная продукция у вас в пекарне?

– Вкусы разные. В первую неделю-две все хотели такие же пирожки, как у Владимира Владимировича. Мы их с удовольствием предоставляли, там ничего хитрого нет. Но в целом могу сказать, что у нас продажи выросли. Наверно, выросли они равномерно. Не могу выделить какую-то конкретную выпечку или позицию. Хлебушек стал хорошо идти.

– Напоследок поделитесь секретом вкусной выпечки.