28.01.2026
11:51 28.01.2026
LG подала заявку на регистрацию нового бренда
Южнокорейская компания LG Electronics, которая прекратила поставки своей продукции в Россию в 2022 году, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда... РИА Новости, 28.01.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
россия, сеул, lg electronics, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Сеул, LG Electronics, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
LG подала заявку на регистрацию нового бренда

LG подала заявку на регистрацию нового бренда "Express Fill"

© AP Photo / Lee Jin-manЛоготип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея
Логотип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Логотип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Южнокорейская компания LG Electronics, которая прекратила поставки своей продукции в Россию в 2022 году, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Express Fill", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Согласно документам ведомства, под соответствующим брендом в России LG хочет продавать бытовую технику, устройства для промышленного производства, приборы для оснащения кухни и так далее.
Компания LG Electronics объявила о приостановке всех поставок своей продукции в Россию в марте 2022 года. При этом, согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, российское юрлицо компании продолжает свою работу. По итогам 2024 года его выручка выросла на 13% в годовом выражении - до 41 миллиарда рублей, а чистая прибыль сократилась на 22% - до 2,6 миллиарда.
LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
