LG подала заявку на регистрацию нового бренда

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Южнокорейская компания LG Electronics, которая прекратила поставки своей продукции в Россию в 2022 году, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Express Fill", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.