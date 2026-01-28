LG подала заявку на регистрацию нового бренда

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Южнокорейская компания LG Electronics, которая прекратила поставки своей продукции в Россию в 2022 году, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Express Fill", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Согласно документам ведомства, под соответствующим брендом в России LG хочет продавать бытовую технику, устройства для промышленного производства, приборы для оснащения кухни и так далее.
Компания LG Electronics объявила о приостановке всех поставок своей продукции в Россию в марте 2022 года. При этом, согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, российское юрлицо компании продолжает свою работу. По итогам 2024 года его выручка выросла на 13% в годовом выражении - до 41 миллиарда рублей, а чистая прибыль сократилась на 22% - до 2,6 миллиарда.
LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
