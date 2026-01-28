https://ria.ru/20260128/krym-2070839699.html
Задержанные ночью поезда прибыли в Крым
Задержанные ночью поезда прибыли в Крым - РИА Новости, 28.01.2026
Задержанные ночью поезда прибыли в Крым
Все поезда в направлении Крымского полуострова, которые задерживались из-за закрытого ночью движения на Крымском мосту, прибыли, в пути задерживаются пять... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:32:00+03:00
2026-01-28T18:32:00+03:00
2026-01-28T19:10:00+03:00
происшествия
симферополь
республика крым
москва
гранд сервис экспресс
симферополь
республика крым
москва
Новости
ru-RU
Задержанные ночью поезда прибыли в Крым
