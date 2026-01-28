Рейтинг@Mail.ru
Задержанные ночью поезда прибыли в Крым
18:32 28.01.2026 (обновлено: 19:10 28.01.2026)
Задержанные ночью поезда прибыли в Крым
Задержанные ночью поезда прибыли в Крым
Все поезда в направлении Крымского полуострова, которые задерживались из-за закрытого ночью движения на Крымском мосту, прибыли, в пути задерживаются пять... РИА Новости, 28.01.2026
происшествия, симферополь, республика крым, москва, гранд сервис экспресс
Происшествия, Симферополь, Республика Крым, Москва, Гранд Сервис Экспресс
Задержанные ночью поезда прибыли в Крым

Задержанные из-за закрытия Крымского моста поезда прибыли на полуостров

Поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Крым
Поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Крым. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Все поезда в направлении Крымского полуострова, которые задерживались из-за закрытого ночью движения на Крымском мосту, прибыли, в пути задерживаются пять составов из Крыма, сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс".
"Все поезда "Таврия" следованием в Крым, которые ранее задерживались после ночной приостановки движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения. В пути задерживаются пять поездов по состоянию на 18.00 мск", - говорится в сообщении,
Так, из Крыма задерживаются составы №068 СимферопольМосква, №328 Симферополь – Кисловодск, №078 Симферополь – Санкт-Петербург, №196 Симферополь – Москва и №092 Севастополь – Москва.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Забайкалье проверят информацию о высадке подростка из поезда в мороз
Вчера, 16:16
 
ПроисшествияСимферопольРеспублика КрымМоскваГранд Сервис Экспресс
 
 
