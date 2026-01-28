Число поездов, задерживающихся на пути в Крым, сократилось

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Количество поездов в сообщении с Крымом, задерживающихся из-за временного закрытия движения транспорта по Крымскому мосту, сократилось до шести составов, следует из сообщения железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"Шесть поездов "Таврия", которые ранее задерживались после ночной приостановки движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения. В пути задерживаются 6 поездов", — говорится в сообщении.