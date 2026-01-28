Рейтинг@Mail.ru
Число поездов, задерживающихся на пути в Крым, сократилось - РИА Новости, 28.01.2026
15:43 28.01.2026 (обновлено: 15:59 28.01.2026)
Число поездов, задерживающихся на пути в Крым, сократилось
Количество поездов в сообщении с Крымом, задерживающихся из-за временного закрытия движения транспорта по Крымскому мосту, сократилось до шести составов,... РИА Новости, 28.01.2026
Число поездов, задерживающихся на пути в Крым, сократилось

Скоростной поезд . Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Количество поездов в сообщении с Крымом, задерживающихся из-за временного закрытия движения транспорта по Крымскому мосту, сократилось до шести составов, следует из сообщения железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс".
"Шесть поездов "Таврия", которые ранее задерживались после ночной приостановки движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения. В пути задерживаются 6 поездов", — говорится в сообщении.
В настоящее время в направлении Крымского полуострова задерживается поезд №092 МоскваСевастополь; из Крыма - составы №068 Симферополь–Москва, №328 СимферопольКисловодск, №078 Симферополь – Санкт-Петербург, №196 Симферополь – Москва, №092 Севастополь – Москва.
Первый рейс поезда Ласточка - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В РЖД рассказали, как отличить беспилотный поезд от обычного
24 января, 02:17
 
МоскваСимферопольРеспублика КрымГранд Сервис ЭкспрессОбщество
 
 
