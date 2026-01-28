Крикунов оценил вероятность увольнения Ларионова из СКА

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Руководство санкт-петербургского хоккейного клуба СКА после серии неудач вряд ли уволит главного тренера Игоря Ларионова, возможно, команда попала в функциональную яму, но претендовать на победу в Кубке Гагарина ей будет сложно, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
Во вторник СКА дома проиграл ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:3, потерпев пятое поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В воскресенье СКА объявил, что в связи с неудовлетворительными результатами тренерский штаб покинули Владимир Филатов и Максим Семенов, во вторник к нему присоединился Борис Миронов.
"Я думаю, что руководство СКА вряд ли уволит Игоря Ларионова. Вы же видите, что некоторых помощников ему уже заменили, считаю, что они сами разберутся, чего не хватает в игре команды. Видимо, Ларионов или начал какую-то перестройку внутри команды, или игроки попали в определенную функциональную яму. Если второе, то если ты продолжаешь работать, то после серии поражений все должно наладиться и встать на свои места, они могут начать побеждать", – сказал Крикунов.
Петербургская команда набрала 53 очка в 48 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.