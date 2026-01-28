Рейтинг@Mail.ru
Крикунов оценил вероятность увольнения Ларионова из СКА - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:31 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/krikunov-2070721726.html
Крикунов оценил вероятность увольнения Ларионова из СКА
Крикунов оценил вероятность увольнения Ларионова из СКА - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Крикунов оценил вероятность увольнения Ларионова из СКА
Руководство санкт-петербургского хоккейного клуба СКА после серии неудач вряд ли уволит главного тренера Игоря Ларионова, возможно, команда попала в... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T11:31:00+03:00
2026-01-28T11:31:00+03:00
хоккей
спорт
россия
восток
игорь ларионов
владимир крикунов
владимир филат
максим семёнов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020534185_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0de7fcef825879569b9617584a98cec2.jpg
https://ria.ru/20260127/ska-2070653450.html
россия
восток
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020534185_144:0:1104:720_1920x0_80_0_0_f1b957eeb26ed8e9a2b6aba6b5c85a2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, восток, игорь ларионов, владимир крикунов, владимир филат, максим семёнов, ска (санкт-петербург), локомотив (ярославль), авангард, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Россия, Восток, Игорь Ларионов, Владимир Крикунов, Владимир Филат, Максим Семёнов, СКА (Санкт-Петербург), Локомотив (Ярославль), Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Крикунов оценил вероятность увольнения Ларионова из СКА

Крикунов: СКА не уволит Ларионова, но бороться за Кубок Гагарина будет трудно

© РИА НовостиИгорь Ларионов
Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости
Игорь Ларионов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Руководство санкт-петербургского хоккейного клуба СКА после серии неудач вряд ли уволит главного тренера Игоря Ларионова, возможно, команда попала в функциональную яму, но претендовать на победу в Кубке Гагарина ей будет сложно, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
Во вторник СКА дома проиграл ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:3, потерпев пятое поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В воскресенье СКА объявил, что в связи с неудовлетворительными результатами тренерский штаб покинули Владимир Филатов и Максим Семенов, во вторник к нему присоединился Борис Миронов.
"Я думаю, что руководство СКА вряд ли уволит Игоря Ларионова. Вы же видите, что некоторых помощников ему уже заменили, считаю, что они сами разберутся, чего не хватает в игре команды. Видимо, Ларионов или начал какую-то перестройку внутри команды, или игроки попали в определенную функциональную яму. Если второе, то если ты продолжаешь работать, то после серии поражений все должно наладиться и встать на свои места, они могут начать побеждать", – сказал Крикунов.
"Если судить по той игре, которую сейчас показывает СКА, то им будет тяжело побороться за Кубок Гагарина. Потому что на Востоке есть такие приличные команды как "Магнитка" и омский "Авангард", а на Западе – ярославский "Локомотив" и минское "Динамо", – добавил собеседник агентства.
Петербургская команда набрала 53 очка в 48 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
СКА проиграл "Локомотиву" в матче, посвященном снятию блокады Ленинграда
27 января, 21:55
 
ХоккейСпортРоссияВостокИгорь ЛарионовВладимир КрикуновВладимир ФилатМаксим СемёновСКА (Санкт-Петербург)Локомотив (Ярославль)АвангардКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Лилль
    Фрайбург
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Зальцбург
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Селтик
    Утрехт
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ФКСБ
    Фенербахче
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Панатинаикос
    Рома
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Лион
    ПАОК
    2
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Фейенорд
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Црвена Звезда
    Сельта
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала