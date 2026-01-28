Истребитель Су-57 совершает первый полет с двигателем пятого поколения в Жуковском. Архивное фото

В ОАК рассказали о подготовке контракта между Россией и Индией по Су-57

ХАЙДАРАБАД (Индия), 28 янв – РИА Новости. Контракт с Индией по российскому самолету пятого поколения Су-57 находится на продвинутой стадии технических консультаций, заявил глава ОАК Вадим Бадеха.

"Сегодня мы находимся на продвинутой стадии технических консультаций по этому контракту. Такого рода контракты определяют траекторию нашего сотрудничества на несколько десятилетий вперед. Мы обсуждаем, в том числе, производство самолета Су-57 Индии на мощностях, которые сегодня задействованы в производстве самолета Су-30 , максимальное использование индийской промышленности, индийских систем в этом самолете", - сказал он.

Ранее генеральный директор госкомпании " Рособоронэкспорт " (входит в " Ростех ") Александр Михеев сообщил, что компания предлагает Нью-Дели поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57Э , а также организацию их производства в Индии и содействие в разработке собственных самолетов такого уровня.

Су-57Э - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Самолет предназначен для уничтожения всех типов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, внутренним вооружением, радиопоглощающим покрытием и новейшим бортовым оборудованием.