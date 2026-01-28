https://ria.ru/20260128/kontakty-2070789473.html
Ушаков: контакты Путина и Зеленского должны быть хорошо подготовлены
Ушаков: контакты Путина и Зеленского должны быть хорошо подготовлены - РИА Новости, 28.01.2026
Ушаков: контакты Путина и Зеленского должны быть хорошо подготовлены
Возможные контакты президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским должны быть ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов, сообщил... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T15:40:00+03:00
2026-01-28T15:40:00+03:00
2026-01-28T15:40:00+03:00
россия
юрий ушаков
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435056_0:1:2991:1683_1920x0_80_0_0_a685cff5a29e54a75b312f3a128ba2e3.jpg
https://ria.ru/20260128/ushakov-2070789146.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435056_220:0:2808:1941_1920x0_80_0_0_07901456d9e7eca771f831b9b91b4ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий ушаков, владимир путин, владимир зеленский
Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Ушаков: контакты Путина и Зеленского должны быть хорошо подготовлены
Ушаков: контакты Путина с Зеленским должны быть ориентированы на результаты