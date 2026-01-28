Рейтинг@Mail.ru
Ушаков: контакты Путина и Зеленского должны быть хорошо подготовлены
15:40 28.01.2026
Ушаков: контакты Путина и Зеленского должны быть хорошо подготовлены
Ушаков: контакты Путина и Зеленского должны быть хорошо подготовлены
Возможные контакты президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским должны быть ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов, сообщил... РИА Новости, 28.01.2026
россия, юрий ушаков, владимир путин, владимир зеленский
Ушаков: контакты Путина и Зеленского должны быть хорошо подготовлены

Ушаков: контакты Путина с Зеленским должны быть ориентированы на результаты ﻿

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Возможные контакты президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским должны быть ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, это первое. Во вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Ушаков напомнил слова Путина об обеспечении безопасности Зеленского
