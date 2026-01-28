https://ria.ru/20260128/kirienko-2070773960.html
Кириенко рассказал, какие слова Путина его поразили
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко признался, что в 2000-е годы его поразил ответ президента России Владимира Путина о том, что главное качество успешного президента РФ - это умение чувствовать боль другого человека как свою.
В ходе выступления на пленарной сессии "15 лет эволюции Центров Госуслуг. К новой культуре государственных сервисов" он вспомнил, что в 2000-е годы, когда Кириенко
был полпредом президента в Приволжском федеральном округе, на встрече Путина
со школьниками и студентами один из учеников задал ему вопрос о главном качестве успешного президента России
.
"Честно был уверен, что сейчас, наверное, президент скажет о том, что, школьники же, что нужно хорошо учиться, надо много знать, потому что Россия такая большая страна. А Владимир Владимирович тогда дал ответ, который меня поразил и поэтому запомнился на всю жизнь: он сказал, что для того, чтобы быть президентом у России, главное качество - это умение чувствовать боль другого человека как свою собственную", - сказал Кириенко.