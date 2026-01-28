Кириенко рассказал, какие слова Путина его поразили

"Честно был уверен, что сейчас, наверное, президент скажет о том, что, школьники же, что нужно хорошо учиться, надо много знать, потому что Россия такая большая страна. А Владимир Владимирович тогда дал ответ, который меня поразил и поэтому запомнился на всю жизнь: он сказал, что для того, чтобы быть президентом у России, главное качество - это умение чувствовать боль другого человека как свою собственную", - сказал Кириенко.