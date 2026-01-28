Рейтинг@Mail.ru
Кириенко рассказал, какие слова Путина его поразили - РИА Новости, 28.01.2026
14:38 28.01.2026 (обновлено: 15:31 28.01.2026)
Кириенко рассказал, какие слова Путина его поразили
Кириенко рассказал, какие слова Путина его поразили
россия, сергей кириенко, владимир путин
Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко признался, что в 2000-е годы его поразил ответ президента России Владимира Путина о том, что главное качество успешного президента РФ - это умение чувствовать боль другого человека как свою.
В ходе выступления на пленарной сессии "15 лет эволюции Центров Госуслуг. К новой культуре государственных сервисов" он вспомнил, что в 2000-е годы, когда Кириенко был полпредом президента в Приволжском федеральном округе, на встрече Путина со школьниками и студентами один из учеников задал ему вопрос о главном качестве успешного президента России.
"Честно был уверен, что сейчас, наверное, президент скажет о том, что, школьники же, что нужно хорошо учиться, надо много знать, потому что Россия такая большая страна. А Владимир Владимирович тогда дал ответ, который меня поразил и поэтому запомнился на всю жизнь: он сказал, что для того, чтобы быть президентом у России, главное качество - это умение чувствовать боль другого человека как свою собственную", - сказал Кириенко.
Президент России Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Решающий этап": на Западе раскрыли причины спешки Уиткоффа к Путину
24 января, 01:23
 
РоссияСергей КириенкоВладимир Путин
 
 
