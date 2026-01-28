Кириенко назвал MAX предметом национальной гордости

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал мессенджер Мах предметом национальной гордости, так как появление таких сервисов открывает для россиян много возможностей.
С 28 по 30 января в Москве в конгресс-центре ЦМТ проходит IX Всероссийский форум многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг.
"На сегодняшний день таких стран, которые обладают всей полнотой цифрового суверенитета - их всего три. Это Америка, это Китай, теперь это Россия. Стран, обладающих ядерным оружием, намного больше. А стран, обладающих полноценным правовым суверенитетом, намного меньше. Это (мессенджер Мах - ред.) действительно предмет такой национальной гордости, ну и, в общем, безопасности… Появление каждого сервиса, как национальный мессенджер, открывает целый ряд дополнительных возможностей", - сказал Кириенко в ходе пленарной сессии "15 лет эволюции центров "Госуслуг". К новой культуре государственных сервисов".
Он в качестве примера привёл возможность идентифицировать свою личность в магазине или записаться к врачу через мессенджер.
