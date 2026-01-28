Кириенко назвал MAX предметом национальной гордости

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал мессенджер Мах предметом национальной гордости, так как появление таких сервисов открывает для россиян много возможностей.

Он в качестве примера привёл возможность идентифицировать свою личность в магазине или записаться к врачу через мессенджер.