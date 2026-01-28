Рейтинг@Mail.ru
Кириенко назвал MAX предметом национальной гордости - РИА Новости, 28.01.2026
12:20 28.01.2026
Кириенко назвал MAX предметом национальной гордости
Кириенко назвал MAX предметом национальной гордости - РИА Новости, 28.01.2026
Кириенко назвал MAX предметом национальной гордости
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал мессенджер Мах предметом национальной гордости, так как появление таких... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T12:20:00+03:00
2026-01-28T12:20:00+03:00
технологии, россия, москва, америка, сергей кириенко, мессенджер max
Технологии, Россия, Москва, Америка, Сергей Кириенко, Мессенджер Max
Кириенко назвал MAX предметом национальной гордости

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтенд мессенджера MAX
Стенд мессенджера MAX. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал мессенджер Мах предметом национальной гордости, так как появление таких сервисов открывает для россиян много возможностей.
С 28 по 30 января в Москве в конгресс-центре ЦМТ проходит IX Всероссийский форум многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг.
"На сегодняшний день таких стран, которые обладают всей полнотой цифрового суверенитета - их всего три. Это Америка, это Китай, теперь это Россия. Стран, обладающих ядерным оружием, намного больше. А стран, обладающих полноценным правовым суверенитетом, намного меньше. Это (мессенджер Мах - ред.) действительно предмет такой национальной гордости, ну и, в общем, безопасности… Появление каждого сервиса, как национальный мессенджер, открывает целый ряд дополнительных возможностей", - сказал Кириенко в ходе пленарной сессии "15 лет эволюции центров "Госуслуг". К новой культуре государственных сервисов".
Он в качестве примера привёл возможность идентифицировать свою личность в магазине или записаться к врачу через мессенджер.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Новая российская платформа MAX от VK: обзор, сравнение, функции
17 июля 2025, 20:39
 
ТехнологииРоссияМоскваАмерикаСергей КириенкоМессенджер Max
 
 
