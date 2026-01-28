Токаев предложил создать школу "Сириус" в Астане, рассказала Шмелева

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать новую образовательную школу "Сириус" в Астане, рассказала президенту РФ Владимиру Путину председатель совета федеральной территории (ФТ) "Сириус" Елена Шмелева.
"Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев - ред.) пригласил меня, выслушал и поддержал все наши инициативы, в том числе предложив создать школу еще и в Астане", - рассказала Шмелева.
Пресс-служба ФТ Сириус сообщала, что 17 января прошла церемония закладки первого камня международной общеобразовательной школы "Сириус" и Центра по работе с талантами детей и молодежи в казахстанской Алма-Ате в рамках I Саммита талантов. В будущей школе и центре в Казахстане будут применять интегрированные учебные программы по математике, физике, химии, биологии и междисциплинарные научно-образовательные программы "Сириуса" для школьников. Программы будут преподавать на государственном и русском языках.
