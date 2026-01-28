https://ria.ru/20260128/kazahstan-2070699674.html
В Казахстане отметили рост стоимости страховки судов после атаки на КТК
В Казахстане отметили рост стоимости страховки судов после атаки на КТК
В Казахстане отметили рост стоимости страховки судов после атаки на КТК
Стоимость страховки судов после атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) повысилась, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. РИА Новости, 28.01.2026
казахстан
В Казахстане отметили рост стоимости страховки судов после атаки на КТК
