В Казахстане отметили рост стоимости страховки судов после атаки на КТК
09:34 28.01.2026
В Казахстане отметили рост стоимости страховки судов после атаки на КТК
В Казахстане отметили рост стоимости страховки судов после атаки на КТК
Стоимость страховки судов после атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) повысилась, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T09:34:00+03:00
2026-01-28T09:35:00+03:00
казахстан
В Казахстане отметили рост стоимости страховки судов после атаки на КТК

Аккенженов: стоимость страховки судов после атаки на КТК повысилась

АСТАНА, 28 янв - РИА Новости. Стоимость страховки судов после атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) повысилась, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
"Естественно, это (атака на КТК - ред.) повлияло на вопросы увеличения стоимости страховки", - сказал Аккенженов в кулуарах парламента.
Песков прокомментировал атаку Украины на инфраструктуру КТК
1 декабря 2025, 12:26
1 декабря 2025, 12:26
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
