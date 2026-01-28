Израиль руками США пытается балканизировать Иран, считает эксперт

«

"Что касается всей военной мощи вокруг Ирана, то, мне кажется, что на сегодня это не обязательно означает, что Трамп готов идти дальше и реально начать войну. Иран сейчас готов намного мощнее ответить, чем когда-либо. К тому же для Ирана характерна способность к жесткой мобилизации, когда речь идет о выживании государства, чтобы не допустить распада", - полагает она.