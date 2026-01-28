Рейтинг@Mail.ru
Израиль руками США пытается балканизировать Иран, считает эксперт - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/izrail-2070769776.html
Израиль руками США пытается балканизировать Иран, считает эксперт
Израиль руками США пытается балканизировать Иран, считает эксперт - РИА Новости, 28.01.2026
Израиль руками США пытается балканизировать Иран, считает эксперт
Израиль будет делать все возможное, чтобы руками США "балканизировать" Иран, раздробить страну, добиваться разными методами смены власти, заявила заведующая... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T14:28:00+03:00
2026-01-28T14:28:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
https://ria.ru/20251230/izrail-2065486223.html
https://ria.ru/20260128/tramp-2070670738.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, российская академия наук
В мире, Иран, Израиль, США, Российская академия наук
Израиль руками США пытается балканизировать Иран, считает эксперт

Эксперт Раванди-Фадаи: Израиль руками США пытается раздробить Иран

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Израиль будет делать все возможное, чтобы руками США "балканизировать" Иран, раздробить страну, добиваться разными методами смены власти, заявила заведующая Восточным культурным центром Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи.
«
"Ситуация в Иране на самом деле тяжелая. Руками Соединенных Штатов, Израиль будет всячески добиваться того, чтобы балканизировать Иран", - сказала она в ходе дискуссии в московском клубе "Валдай" на тему "Международная ситуация вокруг Ирана: тенденции и риски".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Израиль провоцирует Трампа и Эрдогана
30 декабря 2025, 08:00
По ее словам, "даже, наверное, не столько важно для них поставить марионетку, которая будет угождать интересам Соединенных Штатов и Израиля, сколько именно раздробить Иран", добиваться смены власти "разными методами".
«
"Они для этого все будут делать", - считает Раванди-Фадаи.
Тем не менее, "о вторжении США в Иран сейчас речь не идет, это даже чувствуется по смене риторики в Вашингтоне в отношении Ирана", заметила она.
«
"Что касается всей военной мощи вокруг Ирана, то, мне кажется, что на сегодня это не обязательно означает, что Трамп готов идти дальше и реально начать войну. Иран сейчас готов намного мощнее ответить, чем когда-либо. К тому же для Ирана характерна способность к жесткой мобилизации, когда речь идет о выживании государства, чтобы не допустить распада", - полагает она.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп пригрозил Ирану армадой кораблей
Вчера, 02:24
 
В миреИранИзраильСШАРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала