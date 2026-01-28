https://ria.ru/20260128/izrail-2070769776.html
Израиль руками США пытается балканизировать Иран, считает эксперт
Израиль руками США пытается балканизировать Иран, считает эксперт - РИА Новости, 28.01.2026
Израиль руками США пытается балканизировать Иран, считает эксперт
Израиль будет делать все возможное, чтобы руками США "балканизировать" Иран, раздробить страну, добиваться разными методами смены власти, заявила заведующая... РИА Новости, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Израиль будет делать все возможное, чтобы руками США "балканизировать" Иран, раздробить страну, добиваться разными методами смены власти, заявила заведующая Восточным культурным центром Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи.
"Ситуация в Иране
на самом деле тяжелая. Руками Соединенных Штатов, Израиль
будет всячески добиваться того, чтобы балканизировать Иран", - сказала она в ходе дискуссии в московском клубе "Валдай" на тему "Международная ситуация вокруг Ирана: тенденции и риски".
По ее словам, "даже, наверное, не столько важно для них поставить марионетку, которая будет угождать интересам Соединенных Штатов и Израиля, сколько именно раздробить Иран", добиваться смены власти "разными методами".
"Они для этого все будут делать", - считает Раванди-Фадаи.
Тем не менее, "о вторжении США
в Иран сейчас речь не идет, это даже чувствуется по смене риторики в Вашингтоне
в отношении Ирана", заметила она.
"Что касается всей военной мощи вокруг Ирана, то, мне кажется, что на сегодня это не обязательно означает, что Трамп готов идти дальше и реально начать войну. Иран сейчас готов намного мощнее ответить, чем когда-либо. К тому же для Ирана характерна способность к жесткой мобилизации, когда речь идет о выживании государства, чтобы не допустить распада", - полагает она.