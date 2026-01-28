Опрос показал, что европейцы думают о вступлении Украины в ЕС

БУДАПЕШТ, 28 янв - РИА Новости. Среди жителей стран ЕС 75% отвергают вступление Украины в сообщество в ускоренном порядке, отвергающем принцип членства, "основанного на заслугах", следует из исследования, проведенного венгерским исследовательским центром Среди жителей стран ЕС 75% отвергают вступление Украины в сообщество в ускоренном порядке, отвергающем принцип членства, "основанного на заслугах", следует из исследования, проведенного венгерским исследовательским центром Szazadveg.

"Последнее исследование, проведенное компанией Századvég, показывает, что только 18% взрослого населения (стран ЕС - ред.) поддержали бы немедленное вступление Украины в ЕС, 43% считают, что следует придерживаться обычной процедуры на основе заслуг, а 32% полностью отвергают вступление страны в ЕС", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что "доля тех, кто поддерживает идею Брюсселя , находится в меньшинстве даже в наиболее проукраинских скандинавских странах: 35% шведов и 32% финнов согласились бы со вступлением Украины безо всяких условий". На другом полюсе находятся "Венгрия и Австрия , где 93% и 83% взрослого населения соответственно отвергают немедленное вступление" Украины в ЕС.

Среди респондентов 59% волнует то, что в случае приема Украины в ЕС в затруднительном положении окажутся аграрии, 53% опасаются, что на европейский рынок попадут "продукты непроверенного качества, претерпевшие генную модификацию".

Кроме того, 55% тревожит возможный рост преступности, а 52% - сокращение финансовой поддержки ЕС из-за перераспределения средств в пользу Украины.

Исследование проводилось в странах ЕС методом телефонных опросов с 8 октября по 10 декабря 2025 года, в нем приняли участие 30 тысяч взрослых человек - по тысяче из 30 европейских страны.