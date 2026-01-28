Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, что европейцы думают о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/issledovanie-2070795687.html
Опрос показал, что европейцы думают о вступлении Украины в ЕС
Опрос показал, что европейцы думают о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 28.01.2026
Опрос показал, что европейцы думают о вступлении Украины в ЕС
Среди жителей стран ЕС 75% отвергают вступление Украины в сообщество в ускоренном порядке, отвергающем принцип членства, "основанного на заслугах", следует из... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:09:00+03:00
2026-01-28T16:09:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149742/20/1497422065_0:200:5431:3255_1920x0_80_0_0_a8a0ce3064271d5e6e6edfe2dcbde16d.jpg
https://ria.ru/20250626/vengriya-2025509759.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149742/20/1497422065_576:0:4916:3255_1920x0_80_0_0_32cb1b7c61896b8b55f69abfe75ad3bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия
Опрос показал, что европейцы думают о вступлении Украины в ЕС

Szazadveg: 75% жителей стран ЕС отвергают ускоренное вступление Украины в союз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Европейского союза
Флаги стран-участниц Европейского союза - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц Европейского союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 28 янв - РИА Новости. Среди жителей стран ЕС 75% отвергают вступление Украины в сообщество в ускоренном порядке, отвергающем принцип членства, "основанного на заслугах", следует из исследования, проведенного венгерским исследовательским центром Szazadveg.
Szazadveg напомнил заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости ускорения интеграции Украины в ЕС и о возможном приеме Киева в ЕС к началу 2027 года по упрощенной процедуре, что нарушило бы концепцию "членства, основанного на заслугах", которая использовалась десятилетиями, и поставило бы Украину в более привилегированное положение перед странами, которые уже много лет ждут членства в ЕС.
"Последнее исследование, проведенное компанией Századvég, показывает, что только 18% взрослого населения (стран ЕС - ред.) поддержали бы немедленное вступление Украины в ЕС, 43% считают, что следует придерживаться обычной процедуры на основе заслуг, а 32% полностью отвергают вступление страны в ЕС", - говорится в результатах исследования.
Отмечается, что "доля тех, кто поддерживает идею Брюсселя, находится в меньшинстве даже в наиболее проукраинских скандинавских странах: 35% шведов и 32% финнов согласились бы со вступлением Украины безо всяких условий". На другом полюсе находятся "Венгрия и Австрия, где 93% и 83% взрослого населения соответственно отвергают немедленное вступление" Украины в ЕС.
Среди респондентов 59% волнует то, что в случае приема Украины в ЕС в затруднительном положении окажутся аграрии, 53% опасаются, что на европейский рынок попадут "продукты непроверенного качества, претерпевшие генную модификацию".
Кроме того, 55% тревожит возможный рост преступности, а 52% - сокращение финансовой поддержки ЕС из-за перераспределения средств в пользу Украины.
Исследование проводилось в странах ЕС методом телефонных опросов с 8 октября по 10 декабря 2025 года, в нем приняли участие 30 тысяч взрослых человек - по тысяче из 30 европейских страны.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Венгрии более двух миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС
26 июня 2025, 10:42
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала