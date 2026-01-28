В Индии опровергли сообщения о пяти случаях вируса Нипах

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв - РИА Новости. Минздрав Индии опроверг заявления о пяти случаях вируса Нипах в стране, с декабря 2025 года в штате Западная Бенгалия было отмечено только два случая заболевания.

Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти.

"Было замечено, что в некоторых средствах массовой информации распространяются спекулятивные и неверные данные о случаях заболевания, вызванного вирусом Нипах. В этом контексте уточняется, что, согласно сообщениям, полученным от Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, с декабря прошлого года по настоящее время в Западной Бенгалии было зарегистрировано только два подтвержденных случая заболевания, вызванного вирусом Нипах", - сообщили в министерстве.

Там добавили, что после выявления заболеваний правительство Индии в тесной координации с правительством Западной Бенгалии начало проводить оперативные и комплексные меры общественного здравоохранения в соответствии с установленными протоколами.

"В общей сложности было выявлено, прослежено, проконтролировано и протестировано 196 контактов, связанных с подтвержденными случаями. Все выявленные контакты протекали бессимптомно, и их анализы на вирус Нипах оказались отрицательными", - добавили в министерстве.

Ведомство отметило, что благодаря скоординированным усилиям центральных и местных органов здравоохранения были проведены усиленный эпиднадзор, лабораторные и выездные исследования, что обеспечило своевременную локализацию случаев заболевания.

"На данный момент не выявлено новых случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах. Ситуация находится под постоянным контролем, и принимаются все необходимые меры общественного здравоохранения", - добавило ведомство.

Там подчеркнули, что министерство здравоохранения и социального обеспечения Индии рекомендует общественности и средствам массовой информации полагаться только на проверенную информацию, распространяемую официальными источниками, и воздерживаться от распространения непроверенных или спекулятивных сообщений.