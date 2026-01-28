Рейтинг@Mail.ru
В Германии выступили с громким заявлением после переговоров в Абу-Даби
10:22 28.01.2026 (обновлено: 15:07 28.01.2026)
В Германии выступили с громким заявлением после переговоров в Абу-Даби
В Германии выступили с громким заявлением после переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 28.01.2026
В Германии выступили с громким заявлением после переговоров в Абу-Даби
Немецкий канцлер Фридрих Мерц должен вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил внешнеполитический эксперт фракции СДПГ в бундестаге Адис... РИА Новости, 28.01.2026
В Германии выступили с громким заявлением после переговоров в Абу-Даби

Депутат от СДПГ Ахметович: Мерц должен вести переговоры с Путиным

Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / UAE Presidential Court/Ryan Carter
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Немецкий канцлер Фридрих Мерц должен вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил внешнеполитический эксперт фракции СДПГ в бундестаге Адис Ахметович.
«
"Тот факт, что мы оставляем переговоры двум американским предпринимателям в сфере недвижимости, Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, вызывает у меня значительное недоверие", — так прокомментировал он для Süddeutsche Zeitung трехстороннюю встречу в Абу-Даби.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Эксперт объяснил, что дает закрытость контактов по Украине в Абу-Даби
27 января, 07:04
По его мнению, канцлер Германии должен проявлять смелость в процессе урегулирования конфликта.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают переговоры делегаций от России, США и Украины в Абу-Даби.

Переговоры в Абу-Даби

В субботу в ОАЭ завершились двухдневные переговоры по безопасности представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Они были закрытыми и касались нерешенных вопросов мирного плана Соединенных Штатов. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Подполье: украинцы надеются на скорый мир после переговоров в Абу-Даби
27 января, 02:55
 
В миреАбу-ДабиГерманияВладимир ПутинСтив УиткоффВооруженные силы УкраиныФридрих МерцРоссия
 
 
