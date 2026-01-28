МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Немецкий канцлер Фридрих Мерц должен вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил внешнеполитический эксперт фракции СДПГ в бундестаге Адис Ахметович.
"Тот факт, что мы оставляем переговоры двум американским предпринимателям в сфере недвижимости, Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, вызывает у меня значительное недоверие", — так прокомментировал он для Süddeutsche Zeitung трехстороннюю встречу в Абу-Даби.
По его мнению, канцлер Германии должен проявлять смелость в процессе урегулирования конфликта.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают переговоры делегаций от России, США и Украины в Абу-Даби.
Переговоры в Абу-Даби
В субботу в ОАЭ завершились двухдневные переговоры по безопасности представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Они были закрытыми и касались нерешенных вопросов мирного плана Соединенных Штатов. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.