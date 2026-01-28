"Верховный диктатор Европы" подставился под удар из-за схем Зеленского

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен вновь в центре скандала. Ее обвиняют в покрывательстве украинских взяточников. Недовольны даже бюрократы Брюсселя. Чем все обернется для одиозной чиновницы и как это отразится на помощи Киеву — в материале РИА Новости.

Никакой ответственности

Вместо того чтобы привлечь главу режима к какой-либо ответственности за разворовывание западных средств, она продавила выделение "восточному союзнику" дополнительных 90 миллиардов евро. Это и послужило поводом для критики, пишет Berliner Zeitung.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европейском парламенте

"Госпожа фон дер Ляйен избегала обращаться лично к Зеленскому по поводу коррупции. Невозможно признаться нашему населению в том, что мы переводим миллиарды на Украину, пока олигархи из его ближайшего окружения позолачивают свои туалеты и присваивают деньги, предназначенные для обеспечения энергоснабжения", — заявил депутат Европарламента, сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт" Фабио Де Мази.

Он запросил сведения о контактах главы ЕК с Киевом в связи со скандальным делом Миндича. Выяснилось, что верховный комиссар в разговоре с Зеленским лишь вскользь это упомянула.

Фон дер Ляйен тут же припомнили прежние грехи. Из последнего: подписание 17 января торгового соглашения ЕС со странами объединения МЕРКОСУР без одобрения Европарламентом и учета интересов местных фермеров. Лидер французских правых Жордан Барделла и другие участники группы "Патриоты за Европу" потребовали ее отставки. Но голосование за вотум недоверия провалилось.

Это была уже четвертая попытка сместить главу ЕК с момента повторного вступления в должность в декабре 2024-го. В июле минувшего года ее обвинили в коррупционном сговоре с руководителями компании Pfizer, получившей в период пандемии огромный контракт на вакцины. В октябре — в "катастрофическом таможенном соглашении" с США и провальной миграционной политике.

Но каждый раз ей удавалось выйти сухой из воды.

Битва двух леди

Впрочем, "непотопляемая" фон дер Ляйен столкнулась с куда большей угрозой, чем возмущенные евродепутаты. На верховного комиссара ополчилась главный дипломат ЕС Кайя Каллас.

"За глаза она обзывает ее диктатором", — сообщил Politico высокопоставленный чиновник.

Они соперничают за право публично выступать от имени ЕС, и пока выигрывает фон дер Ляйен. В прошлом году она забрала у Каллас все Средиземноморье, создав управление по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу. Еврокомиссия теперь планирует сократить аппарат дипломатической службы.

Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас

А сама ЕК богатеет. По данным Bild, с 2022 по 2025 год там семь раз повышали оклады. Фон дер Ляйен сейчас получает 34 800 евро в месяц.

На этом фоне Каллас пытается перетянуть одеяло на себя — в том числе усиливая антироссийскую риторику.

"Хотя за слишком фанатичную русофобию ее критикуют даже свои. Действительно, такое впечателение, что она вообще больше ни о чем думать не может. Происходят события вокруг Гренландии, а главный евродипломат все равно твердит про Украину. Многие стали высказываться за ее отставку. Недавно это публично сделал премьер Словакии Роберт Фицо", — указал в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Она в доле"

Противостояние двух одиозных чиновниц, зацикленных на украинской теме, все больше заставляет задуматься лидеров ЕС: а стоит ли помогать Киеву?

Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель

"Если говорить про коррупционные скандалы фон дер Ляйен, то сразу возникает мысль: не состоит ли она в доле? Это циркулирует в информационном пространстве не только украинском, но и германском, французском. И никто, кстати, ничего не опроверг. Раз так, зачем Берлину или Парижу по-прежнему соглашаться на спонсирование киевского режима?" — рассуждает эксперт.

У политиков все меньше желания играть на одном поле с главой ЕК, помогая ей зарабатывать репутацию на помощи Украине. Тем не менее она держится — за счет мощной бюрократии Брюсселя.

"В самой Еврокомиссии особых противоречий нет. Между соответствующими еврокомиссарами полное единство по украинскому и антироссийскому вектору. Да, есть недовольство фон дер Ляйен со стороны национальных правительств. Например, канцлер ФРГ Фридрих Мерц критикует ее по ряду законов и параметрам поставок. И это понятно, ведь он лоббирует интересы конкретного бизнеса", — отмечает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.