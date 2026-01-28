Рейтинг@Mail.ru
Тарлев рассказал, как в Молдавии пытаются ликвидировать Гагаузию - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/eks-premer-2070761685.html
Тарлев рассказал, как в Молдавии пытаются ликвидировать Гагаузию
Тарлев рассказал, как в Молдавии пытаются ликвидировать Гагаузию - РИА Новости, 28.01.2026
Тарлев рассказал, как в Молдавии пытаются ликвидировать Гагаузию
Власти Молдавии планомерно лишают Гагаузию руководителей, чтобы постепенно ликвидировать ее автономию, считает экс-премьер, депутат парламента от оппозиционной... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:48:00+03:00
2026-01-28T13:48:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
россия
евгения гуцул
василий тарлев
дмитрий константинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978446529_0:0:1343:756_1920x0_80_0_0_4074c36e53f708f5beeb150e133adbe0.jpg
https://ria.ru/20260125/miting-2070199506.html
https://ria.ru/20260125/moldaviya-2070188352.html
молдавия
гагаузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978446529_52:0:1239:890_1920x0_80_0_0_e905028fe5045637e0b873fc972c9296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, василий тарлев, дмитрий константинов
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул, Василий Тарлев, Дмитрий Константинов
Тарлев рассказал, как в Молдавии пытаются ликвидировать Гагаузию

Экс-премьер Тарлев: власти Молдавии планомерно лишают Гагаузию руководителей

© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 28 янв - РИА Новости. Власти Молдавии планомерно лишают Гагаузию руководителей, чтобы постепенно ликвидировать ее автономию, считает экс-премьер, депутат парламента от оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
ЦИК Гагаузии 21 января сообщил, что проведение запланированных на март выборов депутатов в гагаузский парламент было заблокировано из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.
Акция протеста в Комрате - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Протестующие в Гагаузии потребовали освободить Гуцул
25 января, 18:10
"Когда состоятся выборы, пока неизвестно. Ситуация в автономии накалённая: нет башкана (главы автономии - ред.) — она находится в тюрьме, Народное собрание действует с истёкшим сроком и ограниченными полномочий. Создаётся впечатление, что ведутся шаги по ликвидации автономии", - заявил Тарлев в эфире телеканала TVС 21.
По его словам, новые выборы парламента Гагаузии состоятся, вероятнее всего, осенью, после того как будут урегулированы несоответствия в законодательстве.
В Гагаузии политики и общественные деятели неоднократно заявляли о давлении на регион со стороны центральных властей Молдавии. Руководство автономии утверждает, что уголовные дела против местных политиков и споры вокруг статуса главы автономии являются попыткой ограничить политическую самостоятельность региона. В конце декабря суд Комрата заочно приговорил председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова к 12 годам тюрьмы по обвинению в финансовых нарушениях.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями РФ, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии. Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года вынес обвинительный приговор Гуцул, назначив ей семь лет лишения свободы с немедленным исполнением по делу о финансировании запрещённой в Молдавии партии "Шор".
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Гагаузии предложили сделать протесты в защиту прав автономии регулярными
25 января, 16:37
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияЕвгения ГуцулВасилий ТарлевДмитрий Константинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала