Тарлев рассказал, как в Молдавии пытаются ликвидировать Гагаузию

КИШИНЕВ, 28 янв - РИА Новости. Власти Молдавии планомерно лишают Гагаузию руководителей, чтобы постепенно ликвидировать ее автономию, считает экс-премьер, депутат парламента от оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
25 января, 18:10
"Когда состоятся выборы, пока неизвестно. Ситуация в автономии накалённая: нет башкана (главы автономии - ред.) — она находится в тюрьме, Народное собрание действует с истёкшим сроком и ограниченными полномочий. Создаётся впечатление, что ведутся шаги по ликвидации автономии", - заявил Тарлев в эфире телеканала TVС 21.
По его словам, новые выборы парламента Гагаузии состоятся, вероятнее всего, осенью, после того как будут урегулированы несоответствия в законодательстве.
В Гагаузии политики и общественные деятели неоднократно заявляли о давлении на регион со стороны центральных властей Молдавии. Руководство автономии утверждает, что уголовные дела против местных политиков и споры вокруг статуса главы автономии являются попыткой ограничить политическую самостоятельность региона. В конце декабря суд Комрата заочно приговорил председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова к 12 годам тюрьмы по обвинению в финансовых нарушениях.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями РФ, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии. Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года вынес обвинительный приговор Гуцул, назначив ей семь лет лишения свободы с немедленным исполнением по делу о финансировании запрещённой в Молдавии партии "Шор".