Тарлев рассказал, как в Молдавии пытаются ликвидировать Гагаузию

КИШИНЕВ, 28 янв - РИА Новости. Власти Молдавии планомерно лишают Гагаузию руководителей, чтобы постепенно ликвидировать ее автономию, считает экс-премьер, депутат парламента от оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.

По его словам, новые выборы парламента Гагаузии состоятся, вероятнее всего, осенью, после того как будут урегулированы несоответствия в законодательстве.