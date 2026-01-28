"Пока не отобрали". В Японии дали Зеленскому совет насчет Донбасса

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Читатели японской газеты Mainichi Shimbun активно обсуждают публикации о возможности гарантий США Киеву после вывода ВСУ из Донбасса.
"Дональд Трамп на удивление последователен в вопросе мира на Украине. Киевскому режиму лучше отдать спорные территории, пока их не отобрали силой. Готов ли на это Зеленский?" — написал один из комментаторов.
"Надеюсь, просроченный президент Зеленский как можно скорее заключит мир и спасет тем самым свой народ. Это важнее всего", — отметил еще один пользователь.
"Он шикует на деньги, которые дают Украине страны-союзницы, <…> пока за него умирают люди. Если это вскроется, если появятся неоспоримые доказательства, ему не выжить. Зеленский хочет остаться президентом, чтобы не сесть за коррупцию. Именно поэтому он никогда не пойдет на сделку. Не согласится на уступки. Без него мирный договор подписали бы уже давным-давно", — заключили читатели.
Накануне издание Financial Times опубликовало информацию, что США предоставят Украине гарантии безопасности, только если она сначала согласится на сделку с отказом от притязаний на территории. Позднее Белый дом опроверг эти данные.
Ранее 25 января Зеленский в очередной раз отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
