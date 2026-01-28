Рейтинг@Mail.ru
"Пока не отобрали". В Японии дали Зеленскому совет насчет Донбасса - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/donbass-2070852878.html
"Пока не отобрали". В Японии дали Зеленскому совет насчет Донбасса
"Пока не отобрали". В Японии дали Зеленскому совет насчет Донбасса - РИА Новости, 28.01.2026
"Пока не отобрали". В Японии дали Зеленскому совет насчет Донбасса
Читатели японской газеты Mainichi Shimbun активно обсуждают публикации о возможности гарантий США Киеву после вывода ВСУ из Донбасса. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T19:51:00+03:00
2026-01-28T19:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
россия
дональд трамп
дмитрий песков
юрий ушаков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_0:62:2701:1581_1920x0_80_0_0_3c27b3c9412f29a2351c47f8d63aad0e.jpg
https://ria.ru/20260128/foto-2070843598.html
https://ria.ru/20260128/kiev-2070775822.html
https://ria.ru/20260128/ukraina-2070785713.html
донбасс
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_87:0:2487:1800_1920x0_80_0_0_15296c25e466a18075f3377831e64d83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков, юрий ушаков, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Украина, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, США

"Пока не отобрали". В Японии дали Зеленскому совет насчет Донбасса

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Читатели японской газеты Mainichi Shimbun активно обсуждают публикации о возможности гарантий США Киеву после вывода ВСУ из Донбасса.
"Дональд Трамп на удивление последователен в вопросе мира на Украине. Киевскому режиму лучше отдать спорные территории, пока их не отобрали силой. Готов ли на это Зеленский?" — написал один из комментаторов.
Совместное фото Трампа и Путина на саммите на Аляске, размещенное в Белом доме - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Британии обратили внимание на знак внимания Путину от Трампа
Вчера, 18:52
"Если конфликт продолжится — а он точно затянется еще на какое-то время, Донбасс перейдет под руку России безо всяких мирных соглашений. Украине зверски не хватает солдат, в первую очередь, пехоты", — высказался другой.
"Надеюсь, просроченный президент Зеленский как можно скорее заключит мир и спасет тем самым свой народ. Это важнее всего", — отметил еще один пользователь.
"Он шикует на деньги, которые дают Украине страны-союзницы, <…> пока за него умирают люди. Если это вскроется, если появятся неоспоримые доказательства, ему не выжить. Зеленский хочет остаться президентом, чтобы не сесть за коррупцию. Именно поэтому он никогда не пойдет на сделку. Не согласится на уступки. Без него мирный договор подписали бы уже давным-давно", — заключили читатели.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Это унизительно". В Раде резко высказались о случившемся в Киеве
Вчера, 14:45
Накануне издание Financial Times опубликовало информацию, что США предоставят Украине гарантии безопасности, только если она сначала согласится на сделку с отказом от притязаний на территории. Позднее Белый дом опроверг эти данные.
Ранее 25 января Зеленский в очередной раз отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Кричат и угрожают". На Западе сделали резкое заявление о поддержке Киева
Вчера, 15:24
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассУкраинаРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковЮрий УшаковВооруженные силы УкраиныСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала