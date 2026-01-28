"Пока не отобрали". В Японии дали Зеленскому совет насчет Донбасса

"Надеюсь, просроченный президент Зеленский как можно скорее заключит мир и спасет тем самым свой народ. Это важнее всего", — отметил еще один пользователь.

"Он шикует на деньги, которые дают Украине страны-союзницы, <…> пока за него умирают люди. Если это вскроется, если появятся неоспоримые доказательства, ему не выжить. Зеленский хочет остаться президентом, чтобы не сесть за коррупцию. Именно поэтому он никогда не пойдет на сделку. Не согласится на уступки. Без него мирный договор подписали бы уже давным-давно", — заключили читатели.