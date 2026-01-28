Рейтинг@Mail.ru
Против сотрудников Центральной дирекции инфраструктуры РЖД возбудили дело
14:23 28.01.2026 (обновлено: 16:40 28.01.2026)
Против сотрудников Центральной дирекции инфраструктуры РЖД возбудили дело
Против сотрудников Центральной дирекции инфраструктуры РЖД возбудили дело
Должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры РЖД заподозрили в систематическом получении взяток, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 28.01.2026
Против сотрудников Центральной дирекции инфраструктуры РЖД возбудили дело

В Москве возбудили против должностных лиц РЖД дело о многомиллионных взятках

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры РЖД заподозрили в систематическом получении взяток, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
Москве пресечена многолетняя коррупционная схема в системе управления вагонным хозяйством Центральной дирекции инфраструктуры", — говорится в релизе.
СК возбудил уголовное дело по статье "Получение взятки в составе организованной группы в особо крупном размере". По данным следствия, в июне 2020 года руководители отдела сохранности вагонного парка управления вагонного хозяйства ЦДИ создали преступную группировку. Предполагается, что за взятки они завышали показатели вагоноремонтных предприятий в рейтинге безотказной работы и подделывали документы, чтобы скрыть факты некачественного ремонта или изготовления грузовых вагонов.
В схеме участвовали посредники, которые поддерживали связи с руководителями вагоноремонтных предприятий из более чем 40 регионов, собирали данные и передавали деньги.
Взятки перечисляли на банковские счета родственников фигурантов, тратили на погашение кредитов или дорогие покупки.
По оценкам следствия, в общей сложности подозреваемые получили как минимум 19 миллионов рублей. В преступную группу входили не менее 52 человек.
В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске и на ремонтных предприятиях во всех федеральных округах прошли обыски и другие следственные действия. Некоторых участников ОПГ уже задержали.
