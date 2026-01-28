Рейтинг@Mail.ru
Жительница Дагестана, получившая звание "Мать-героиня", работает акушеркой
28.01.2026
Жительница Дагестана, получившая звание "Мать-героиня", работает акушеркой
Жительница Дагестана, получившая звание "Мать-героиня", работает акушеркой
Жительница Дагестана Раисат Айдиева, которой присвоено почетное звание "Мать-героиня", работает акушеркой и воспитывает десять детей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.01.2026
россия, республика дагестан, новолакский район, владимир путин, новый год, общество
Россия, Республика Дагестан, Новолакский район, Владимир Путин, Новый год, Общество
Жительница Дагестана, получившая звание "Мать-героиня", работает акушеркой

Получившая звание "Мать-героиня Раисат Айдиева работает акушеркой

МАХАЧКАЛА, 28 янв - РИА Новости. Жительница Дагестана Раисат Айдиева, которой присвоено почетное звание "Мать-героиня", работает акушеркой и воспитывает десять детей, сообщили РИА Новости в администрации Новолакского района республики.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ. В том числе девять россиянок получили звание "Мать-героиня".
"Раисат Гаджиевна – мама десятерых детей, акушерка Новолакской районной больницы №1", – рассказали в администрации района.
Айдиева работает в фельдшерско-акушерском пункте села Шушия, её стаж составляет около 30 лет.
Звание "Мать-героиня" присваивается женщине, родившей и воспитавшей десять и более детей.
