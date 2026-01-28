Жительница Дагестана, получившая звание "Мать-героиня", работает акушеркой

МАХАЧКАЛА, 28 янв - РИА Новости. Жительница Дагестана Раисат Айдиева, которой присвоено почетное звание "Мать-героиня", работает акушеркой и воспитывает десять детей, сообщили РИА Новости в администрации Новолакского района республики.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ. В том числе девять россиянок получили звание "Мать-героиня".

"Раисат Гаджиевна – мама десятерых детей, акушерка Новолакской районной больницы №1", – рассказали в администрации района.

Айдиева работает в фельдшерско-акушерском пункте села Шушия, её стаж составляет около 30 лет.