Жительница Дагестана, получившая звание "Мать-героиня", работает акушеркой
МАХАЧКАЛА, 28 янв - РИА Новости. Жительница Дагестана Раисат Айдиева, которой присвоено почетное звание "Мать-героиня", работает акушеркой и воспитывает десять детей, сообщили РИА Новости в администрации Новолакского района республики.
В среду президент России Владимир Путин
подписал указ о награждении государственными наградами РФ. В том числе девять россиянок получили звание "Мать-героиня".
"Раисат Гаджиевна – мама десятерых детей, акушерка Новолакской районной больницы №1", – рассказали в администрации района.
Айдиева работает в фельдшерско-акушерском пункте села Шушия, её стаж составляет около 30 лет.
Звание "Мать-героиня" присваивается женщине, родившей и воспитавшей десять и более детей.