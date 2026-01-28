В Дагестане за день выявили две незаконные майнинг-фермы

МАХАЧКАЛА, 28 янв - РИА Новости. Майнинг-ферма с 15 аппаратами для добычи криптовалюты, незаконно использовавшая электроэнергию, выявлена в Унцукульском районе Дагестана, сообщил и.о. директора "Дагэнерго" Магомедшапи Шапиев в своем Telegram-канале.
"В поселке Шамилькала Унцукульского района 28 января была выявлена незаконно функционирующая майнинг-ферма… В ходе проверки на одном из объектов в виде вагона для складирования обнаружены 15 специализированных устройств для добычи криптовалюты… Оборудование было подключено к электросети без заключения договора с энергоснабжающей организацией, что свидетельствует о факте бездоговорного потребления электроэнергии", – написал Шапиев.
В этот же день в том же районе, но уже в селе Унцукуль, выявили еще одну незаконно работавшую майнинг-ферму. В ходе проверки на нескольких объектов энергетики обнаружили 13 устройств для добычи криптовалюты, которые также были бездоговорно подключены к электросети.
В обоих случаях энергетики вызвали на место правоохранительные органы. Все оборудование изъято до выяснения обстоятельств, сообщил Шапиев.