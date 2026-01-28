В Дагестане за день выявили две незаконные майнинг-фермы

В этот же день в том же районе, но уже в селе Унцукуль, выявили еще одну незаконно работавшую майнинг-ферму. В ходе проверки на нескольких объектов энергетики обнаружили 13 устройств для добычи криптовалюты, которые также были бездоговорно подключены к электросети.