В Дагестане за день выявили две незаконные майнинг-фермы - РИА Новости, 28.01.2026
20:37 28.01.2026 (обновлено: 20:38 28.01.2026)
В Дагестане за день выявили две незаконные майнинг-фермы
В Дагестане за день выявили две незаконные майнинг-фермы - РИА Новости, 28.01.2026
В Дагестане за день выявили две незаконные майнинг-фермы
Майнинг-ферма с 15 аппаратами для добычи криптовалюты, незаконно использовавшая электроэнергию, выявлена в Унцукульском районе Дагестана
В Дагестане за день выявили две незаконные майнинг-фермы

Майнинг-ферма с 15 аппаратами для добычи криптовалюты обнаружена в Дагестане

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 28 янв - РИА Новости. Майнинг-ферма с 15 аппаратами для добычи криптовалюты, незаконно использовавшая электроэнергию, выявлена в Унцукульском районе Дагестана, сообщил и.о. директора "Дагэнерго" Магомедшапи Шапиев в своем Telegram-канале.
"В поселке Шамилькала Унцукульского района 28 января была выявлена незаконно функционирующая майнинг-ферма… В ходе проверки на одном из объектов в виде вагона для складирования обнаружены 15 специализированных устройств для добычи криптовалюты… Оборудование было подключено к электросети без заключения договора с энергоснабжающей организацией, что свидетельствует о факте бездоговорного потребления электроэнергии", – написал Шапиев.
В этот же день в том же районе, но уже в селе Унцукуль, выявили еще одну незаконно работавшую майнинг-ферму. В ходе проверки на нескольких объектов энергетики обнаружили 13 устройств для добычи криптовалюты, которые также были бездоговорно подключены к электросети.
В обоих случаях энергетики вызвали на место правоохранительные органы. Все оборудование изъято до выяснения обстоятельств, сообщил Шапиев.
Нелегальная майнинг-ферма - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Минэнерго выступило за уголовную ответственность за нелегальный майнинг
23 января, 17:03
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
